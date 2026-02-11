Cómo se puede viajar para acompañar a La Amistad en la final por el ascenso

El equipo cipoleño jugará el próximo domingo contra FADEP de Mendoza, buscando subir al Federal A.

La Asociación Civil y Deportiva La Amistad vive la semana más importante desde su fundación en 2010. Está a un partido de llegar al Federal A, la categoría que siempre quiso jugar. Por eso, tanto la parte deportiva como lo extrafutbolístico apuntan los cañones al domingo a las 17, cuando los dirigidos por Alfredo Tizza disputen una de las cuatro finales del Regional Amateur.

El equipo cipoleño enfrentará a FADEP de Mendoza en el estadio de Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis, y habrá dos mil entradas disponibles para cada hinchada.

Los tickets serán repartidos por AFA a los clubes y no se venderán en la puerta de la cancha.

En ese sentido, la directiva de La Amistad pondrá a disposición colectivos que llevarán de ida y de vuelta a quienes quieran acompañar al equipo a San Luis. El viaje será relámpago: comenzará en la madrugada del domingo y emprenderán la vuelta apenas finalizado el encuentro.

En la tienda del club, ubicada en el predio de la periferia cipoleña, se venden los pasajes y la entrada en un módico combo de 50 mil pesos por persona, un monto muy bajo si se tiene en cuenta los casi 800 kilómetros que separan Cipolletti y Villa Mercedes y los 20 mil que sale la entrada general.

En caso de que algunos hinchas o allegados quieran viajar por su cuenta, deberán adquirir solamente la entrada en la misma tienda.

Horarios oficiales y cambio de una sede

La reunión del martes por la tarde en el Consejo Federal reunió a dirigentes de los ocho clubes involucrados en la definición del campeonato. Allí, entre otros detalles, se definieron los horarios para las cuatro finales, la distribución de las entradas y otros temas logísticos sensibles.

La de FADEP con La Amistad será la primera en comenzar, media hora mas tarde llegarán Atlético Escobar ante Ferro de General Pico (17:30) y desde las 18 en simultáneo jugarán Juventud Unida de Gualeguaychú-Defensores de Vilelas (Chaco) y General Paz Juniors-Tucumán Central.

El cambio más importante que se resolvió en la reunión es la sede del último duelo mencionado. En lugar de jugarse en el Bicentenario de Catamarca, como se había informado en primera instancia, se disputará en el Malvinas Argentinas, que pertenece a la liga local de esa misma ciudad.

Los resultados marcarán el destino de Cipo y Deportivo Rincón

Según quienes sean los ganadores de las finales del Regional Amateur, se armarán las cuatro zonas para la fase regular del próximo Federal A, que comenzará en la segunda quincena de marzo.

Está fuerte el rumor de que Cipo seguirá contra los equipos del sur y Rincón podría enfrentar a los de Cuyo.

Todo se resolverá oficialmente con los resultados en la mano.

Por lo pronto, en caso de ganar La Amistad, la ciudad rionegrina tendría por primera vez dos representantes en la tercera categoría del fútbol argentino, en un hecho histórico.