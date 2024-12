Extranjeros en los hospitales: Alberto Weretilneck aseguró que Nación provoca más gastos

El gobierno nacional informó que la atención médica a extranjeros no residentes ya no será gratuita en los hospitales. El anuncio generó polémica en el país y una dura crítica del gobernador Alberto Weretilneck , quien aseguró que el Gobierno nacional tiene un impacto mucho mayor al de los extranjeros en la crisis de los hospitales.

El gobernador Weretilneck se mostró escéptico del ahorro presupuestario y, por el contrario, afirmó que hay medidas del gobierno nacional que resultan mucho más perjudiciales para los hospitales que la atención a extranjeros. Sobre el anuncio en sí, el mandatario manifestó que "solo es algo publicitario del Gobierno, porque la facultad de cobrar o no, no es el Gobierno Nacional, es de las provincias".

"Más allá de los extranjeros, hay otros temas que impactan en el presupuesto de las provincias. Porque los extranjeros que llegan a los hospitales son pocos", dijo el gobernador rionegrino. Weretilneck desmintió a Adorni, quien planteó que hay "tours sanitarios" de extranjeros que llegan solo por atención médica.

cirugia hospital roca.jpg El gobernador Alberto Weretilneck que sea habitual que lleguen extranjeros por cirugías o tratamientos a hospitales de Río Negro.

En comparación, Weretilneck planteó que es mucho mayor la incidencia de medidas que sí dependen de Nación. "Cuando el Gobierno dice que el Pami no les va a dar más medicamentos a los abuelos que cobran 370 mil pesos, o cuando hay trabajadores a los que las obras sociales no lo cubren, porque se ha destruido el sistema, eso impacta porque toda esa gente irá a los hospitales", afirmó a LU19.

"Si los abuelos no pueden comprar medicamentos, no cabe la menor duda que van a ir a buscarlos a los hospitales de Río Negro. Igual que los trabajadores a los que no les responden las obras sociales sindicales, que están en un estado calamitoso porque se ha destruido el sistema de seguridad social", opinó el titular del Ejecutivo en Río Negro.

"No me preocupa si un extranjero paga o no paga, porque son muy pocos los que atendemos en los hospitales. Nadie viene de Chile, ni de Paraguay, ni de ningún lugar a hacerse una atención. A mí me preocupa el deterioro del tejido de la salud pública y privada que está pasando a nivel nacional y afecta directamente los presupuestos de los ministerios de Salud", manifestó el mandatario.

Acuerdo con Chile por atención a extranjeros

Weretilneck negó que haya extranjeros que viajen a la provincia solo para recibir atención médica. Sin embargo, hay zonas de la provincia donde es moneda corriente por la cercanía. El hospital de El Bolsón es el más cercano para comunidades chilenas aún con la frontera en el medio.

Por eso, Río Negro y la región de Los Lagos firmaron un convenio de cooperación que garantizaba la atención a ambos lados de la frontera, con la consiguiente compensación económica al sistema de salud que atendiera a extranjeros. Sin embargo, la Provincia lo desestimó porque entre 2019 y 2023, la región chilena no abonó las compensaciones acordadas.