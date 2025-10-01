Imputaron a otros hinchas de Cipo por los disturbios tras el partido contra Ciudad Bolívar

Ya son 17 los barras acusados por los violentos hechos. Faltan dos que no comparecieron a la citación. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificarlos.

Acusaron a otro grupo de barras de Cipo por los violentos incidentes en La Visera contra Ciudad Bolívar.

La Fiscalía local formuló cargos este miércoles contra ocho hinchas de Cipolletti por su participación en los disturbios cometidos tras el partido que jugó el Albinegro frente a Ciudad Bolívar por una fecha del Torneo Federal A.

Además de la imputación se ordenó una p rohibición de acercamiento al estadio La Visera de Cemento. De esta manera suman un total de 17 los acusados por los hechos suscitados el 31 de agosto último.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal anticiparon que en los próximos días se acusará a otras dos personas que fueron identificadas por las cámaras de seguridad , pero que no se presentaron a las audiencias ya desarrolladas.

incidentes en cipo-bolivar

La imputación fiscal detalló que los hechos ocurrieron el 31 de agosto pasado, alrededor de las 17:30, cuando un grupo de 40 individuos agredieron al personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona de ingreso a la platea, sobre calle O' Higgins.

Las personas identificadas habrían arrojado piedras y otros elementos contundentes contra los uniformados, las instalaciones del club y vehículos particulares estacionados en el lugar, además de proferir amenazas e insultos que “infundieron temor público”, se destacó.

Producto de las agresiones, un oficial de policía resultó con traumatismo encéfalo craneal y escoriaciones varias, lesiones certificadas por personal médico de la Guardia del Hospital de Cipolletti. Además, dos vehículos sufrieron daños materiales.

Intimidación pública, atentado y daños

La calificación legal determinada por el fiscal fue por los delitos de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad y daños, previstos en los artículos 211, 238 incisos 1°, 2° y 4°, 183, 55 y 45 del Código Penal.

La acusación fue respaldada con diversos testimonios de efectivos policiales que participaron del operativo de control y prevención, las denuncias de los titulares de los vehículos dañados, el certificado médico de las lesiones sufridas y las imágenes relevadas de cámaras de seguridad.

Detención hinchas Cipo En la esquina de Alem y 25 de Mayo se produjeron detenciones luego de los incidentes registrados en la cancha de Cipo. Captura video

La Fiscalía solicitó al Tribunal aplicar diversas medidas cautelares, entre ellas la restricción de acercamiento al estadio de fútbol durante los partidos restantes del Torneo Federal A que sigue disputando Cipolletti y la presentación obligatoria en la sede de la Comisaría Cuarta tres horas antes de cada partido para firmar y consignar un domicilio. El impedimento de acercamiento al club se mantendrá una hora antes del inicio del partido y hasta una hora después de su finalización.

La Defensa Pública no realizó planteos de disconformidad, y el juez de garantías interviniente dio por formulados los hechos, la calificación legal y ordenó la aplicación de la medida cautelar desde el día de la fecha.

Cambios en el operativo de seguridad

A raíz de la refriega registrada contra Ciudad Bolívar la Policía rionegrina dispuso reforzar el operativo de seguridad en el partido que se jugó dos domingos después frente a Olimpo de Bahía Blanca con la participación de una grupo de la Policía Montada.

Fue la primera vez que el cuerpo de efectivos a caballo intervenía en un espectáculo deportivo. La participación del equipo especial fue todo un desafío para las autoridades de la institución y los resultados fueron satisfactorios, pues los animales se comportaron como si atesoraran una larga experiencia, a pesar de que estuvieron cerca de las hinchadas que hacían sonar bombos, gritaban, cantaban, hacían flamear banderas negras y blancas y cada tanto lanzaban potentes artefactos pirotécnicos. Pero todo transcurrió con tranquilidad.

El buen comportamiento de los animales como sus jinetes fue evaluado positivamente por las autoridades de la fuerza, cuya jefatura expresó que la incorporación de la División Montada en este tipo de procedimientos “representa un avance en el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en eventos masivos en la región”, por lo que se desprende que no será la única intervención en el futuro.