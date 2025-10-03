Alerta amarilla por viento fuerte en Río Negro

Es lo que indica el pronóstico del tiempo para este viernes en una zona de la provincia y todo el territorio de Neuquén. A cuánto llegarán las ráfagas.

El viento y el calor serán los protagonistas del tiempo para Cipolletti y el Valle durante este viernes.

Una alerta amarilla por viento rige a partir de la hora cero de este viernes en toda la provincia de Neuquén y el oeste de Río Negro . Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) con fuertes ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora en la región.

No solamente el viento será el protagonista de la jornada, sino que también el calor aportará lo suyo anticipándose al verano. No obstante, en la madrugada del viernes el viento estará prácticamente ausente, con una temperatura que arrancará en los 10 grados bajo un cielo ligeramente nublado. Mientras que por la mañana ascenderá el viento y la temperatura. El primero soplará de leve a moderado, con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora; y la temperatura andará por los 12 grados con cielo mayormente nublado. Ya en horas de la tarde se hará sentir el calor con los 30 grados de máxima y el viento con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Hacia la noche la temperatura descenderá a los 20 grados y estará ventoso. Soplará entre 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 79 y 87 kilómetros por hora.

Nivel amarillo y recomendaciones

Según el SMN, el nivel amarillo de la alerta por viento da cuenta que la población debe informarse dado que puede darse posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las recomendaciones que el SMN realiza cuando se emite una alerta amarilla por vientos es: evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el tiempo

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) adelantó que se mantendrá la presencia de aire cálido sobre toda la región con calor para este viernes. En tanto que, indicó que durante el fin de semana ingresará aire frío con lluvias y nevadas en cordillera. Habrá viento del sudoeste en valles, meseta y costa el sábado con descenso de la temperatura. Para el domingo prevé altas presiones inestables con lluvias y tormentas dispersas. La noche y madrugada estará fría en el comienzo de la semana.

Para el sábado está previsto un descenso de la temperatura en la región. El SMN adelantó que en la madrugada estará en los 13 grados, en la mañana 19 y por la tarde alcanzará los 23 de máxima. El cielo estará mayormente nublado y el viento soplará fuerte todo el día y la noche, con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.