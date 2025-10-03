Abuso sexual infantil: condenan a un hombre en Allen

El hombre admitió haber cometido delitos contra la integridad sexual de la menor de 13 años. El acusado fue condenado a siete años de prisión.

El imputado reconoció haber cometido los hechos ocurridos a principios del 2019, en la localidad de Allen, cuando alejó a la menor de sus amigos para lograr su cometido.

Un hombre de 46 años fue condenado a siete años de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en delitos contra la integridad sexual de una niña menor de 13 años. El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado , luego del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Descentralizada de Allen y la defensa particular del imputado .

La resolución puso fin a una investigación que se inició en 2019 , tras la revelación del abuso en la escuela donde asistía la víctima. El Tribunal Colegiado interviniente homologó el acuerdo y de esta manera, el imputado comenzó a cumplir la condena de forma inmediata , ya que las partes renunciaron a los plazos procesales propios de juicios abreviados.

El imputado frente al Tribunal Colegiado reconoció haber cometido los hechos ocurridos a principios del 2019 , en la localidad de Allen , cuando alejó a la menor de sus amigos para lograr su cometido .

La calificación legal aplicada fue la de abuso sexual simple contra una menor de 13 años en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también contra una niña de la misma edad. Los hechos fueron encuadrados en los artículos 45, 55 y 119 del Código Penal.

Durante la audiencia, el imputado reconoció la autoría de los ataques sexuales y aceptó la pena impuesta. La confesión fue considerada válida y suficiente para avanzar con la modalidad de juicio abreviado.

Las fiscales detallaron que, entre las pruebas reunidas, se incluyeron la denuncia de la institución educativa a la que asistía la víctima, los informes de la Oficina de Atención a la Víctima y el testimonio que reforzó la credibilidad de la menor.

El tribunal tuvo por acreditados los hechos y validó el acuerdo alcanzado por las partes. De esta manera, el hombre ya se encuentra privado de la libertad para cumplir la sentencia establecida.

Abuso sexual infantil: ordenan la prisión preventiva de un hombre en Cipolletti

Un tribunal de Río Negro dispuso hoy la prisión preventiva de un hombre condenado a ocho años y seis meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial rechazara la última presentación de su defensa.

La solicitud se realizó en el marco del artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que permite dictar la prisión preventiva cuando la sentencia alcanza firmeza en el ámbito provincial. La fiscalía sostuvo que existe riesgo de fuga, dado que se trata de una condena de cumplimiento efectivo. Si bien el imputado había respetado hasta ahora las medidas cautelares, la confirmación del fallo modificó su situación procesal.

La Defensora de Menores que interviene en la causa acompañó el pedido de la fiscalía. Argumentó que la víctima —una niña de entre cinco y seis años al momento de los hechos— tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a una resolución dentro de plazos razonables.

Los abogados defensores se opusieron a la prisión preventiva y propusieron alternativas como presentaciones periódicas en comisaría y la prohibición de salir de la ciudad. Alegaron que el condenado cumplió siempre con las medidas impuestas y que debía preservarse el principio de inocencia hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Resolución del tribunal

Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió imponer la prisión preventiva hasta que la Corte Suprema defina la situación. Consideró que el rechazo de la queja por parte del Superior Tribunal deja como única vía recursiva esa instancia federal y debilita el principio de inocencia con el que el imputado llegó a juicio.

El hombre quedó a disposición del servicio penitenciario provincial, que determinará el establecimiento donde permanecerá alojado mientras se sustancia el trámite ante el máximo tribunal.