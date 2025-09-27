Le preguntó de dónde era y lo apuñaló en el pecho: imponen prisión preventiva por tentativa de homicidio

El violento episodio tuvo lugar en Villa Regina. Se le impuso cuatro meses de prisión domiciliaria.

Una brutal agresión que pudo convertirse en una tragedia tuvo lugar en Villa Regina , cuando un hombre atacó con un arma blanca en el pecho a otro varón , quien logró sobrevivir gracias a la inmediata derivación al hospital y la asistencia médica recibida. Se le impuso cuatro meses de prisión preventiva por el delito de homicidio simple en grado de tentativa .

El h echo sucedió el pasado miércoles 24 de septiembre, cerca las 15.00 horas en un sector arbolado cercano a la Ruta Nacional Nº22, situado entre dos calles de la localidad. Según la investigación, la agresión se dio en el marco de un almuerzo entre dos personas.

En ese momento, el imputado se presentó en el lugar, abordó a los dos individuos que estaban en una mesa y les recriminó que debían retirarse y, al dirigirse a la víctima , le preguntó de dónde era . Tras escuchar la respuesta, el agresor le manifestó que debían quedarse ahí, acto seguido sacó un cuchillo tipo verijero de sus prendas y lo apuñaló en el pecho .

El imputado le asestó una puñalada en la región torácica derecha, con una clara intención de causarle la muerte, ya que es una zona vital para el cuerpo. A raíz de la herida, la víctima sufrió un corte de 1,5 centímetros de longitud que penetró en la cavidad torácica y perforó el pulmón, lesión que comprometió el sistema respiratorio.

La asistencia médica evitó una tragedia

Sin embargo, la inmediata atención médica evitó que el cuadro se agravara al estabilizar al herido. La intervención de los médicos evitó el desenlace fatal debido a la brutal agresión que recibió el hombre.

La Fiscalía basó la imputación en múltiples pruebas, como testimonios de testigos que acompañaron a la víctima en el traslado al hospital, declaraciones de policías que actuaron en el lugar, certificados médicos que constataron la lesión, registros de cámaras de seguridad que identificaron al acusado y la vestimenta utilizada.

Además el trabajo de la División de Investigaciones que corroboró la continuidad y secuencia de los hechos al identificar el desplazamiento del imputado. Durante la audiencia, la Defensa Pública Penal no se opuso a la formulación de cargos, al comprender que se cumplían los requisitos del artículo 130 del Código Procesal Penal. El imputado optó por no declarar.

El juez de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

El testimonio del único testigo presencial de la agresión

Respecto a la prisión preventiva, el magistrado sostuvo que en esta etapa inicial existían riesgos procesales.“Se señaló que el único testigo presencial resulta clave para la investigación y que la libertad del imputado podría influir sobre su testimonio, comprometiendo la obtención de prueba fundamental" indicó.

El juez detalló que el arma utilizada no fue encontrada, lo que podría implicar un riesgo de ocultamiento o destrucción de la evidencia. Con esos fundamentos, dispuso la prisión preventiva del imputado por el período de cuatro meses.

Durante ese tiempo permanecerá alojado en la unidad de detención actual y luego será trasladado a un establecimiento carcelario provincial según la disponibilidad del servicio penitenciario.