Fue a tirarle piedras a la casa de su ex novio y quedó detenida

El hecho sucedió en General Roca. La mujer agredió a los agentes policiales y fue imputada por daños y resistencia a la autoridad.

Un episodio de violencia se registró la madrugada del viernes en General Roca y terminó con la detención de una joven de 24 años , quien fue acusada de amenazas, provocar daños a la propiedad de su ex pareja y enfrentarse a las piñas a la policía .

El violento hecho que alteró la calma del barrio Aeroclub inició en horas de la madrugada del viernes. El personal de la Subcomisaría 69º intervino en una vivienda en la calle Urquiza al 4000 tras recibir un llamado de emergencia que advertía sobre disturbios en el lugar.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a una mujer en evidente estado de alteración. Según detallaron, entre insultos y amenazas comenzó a arrojar piedras contra la fachada del inmueble , lo que provocó la rotura de los vidrios de la ventana principal.

Los agentes intentaron calmar la situación, pero la mujer respondió con golpes de puño. Acto seguido, emprendió la fuga a pie, aunque fue interceptada a pocos metros por el personal policial.

policía El personal de la Subcomisaría 69º intervino en una vivienda en la calle Urquiza al 4000.

El propietario de la vivienda, un hombre de 67 años, radicó la denuncia y aseguró que la mujer era su expareja. Su testimonio fue clave para iniciar las actuaciones judiciales. Al identificar a la agresora, los efectivos constataron que la mujer ya registraba una notificación vigente vinculada a una orden judicial previa, lo que agravó aún más su situación legal.

En el lugar se verificaron los daños a la propiedad del denunciante y trabajó el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para documentar las dimensiones del ataque. Desde Fiscalía se dispuso que quedara bajo custodia policial y se la imputó por los delitos de amenazas, daños y resistencia a la autoridad.

Además, el Ministerio Público ordenó dar intervención a la Fiscalía Nº2 para evaluar el vínculo con la causa anterior que involucra a la misma acusada. De esta manera, la investigación quedó en manos del sistema judicial, que determinará los pasos a seguir en los próximos días.

Amor tóxico: Tenía prohibición de acercamiento a su ex novio y entró igual por el patio

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer acusándola de haber ingresado al patio de la vivienda de su ex pareja sin su autorización y desobedeciendo la prohibición de acercarse a él.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el martes 16 de septiembre a las 13:15 horas en un domicilio ubicado sobre calle Los Aromos de la ciudad de Allen. La mujer trepó una reja para ingresar al patio y posteriormente ingresar al domicilio de su exnovio. Incumpliendo medida judicial de restricción de acercamiento dictada el 14 de agosto pasado.

audiencia-amor-loco La mujer tenía una orden judicial de prohibición de acercamiento a su ex pareja.

La medida de prohibición de acercamiento fue dictada por el Juzgado de Paz y la mujer fue debidamente notificada de las medidas. A raíz de este nuevo incumplimiento a la orden del Juzgado, se le imputaron los delitos de desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio en función de los artículos 45, 54, 150 y 239 del Código Penal.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes realizaron la aprehensión en el lugar. En su testimonio, el denunciante explicó que antes del ingreso a su domicilio, la mujer lo hostigaba enviándole mensajes de manera insistente. Esta conducta, fue la previa a la irrupción de la imputada en el patio de su ex novio.

Juzgado de Paz Allen 4.jpg La denuncia fue radicada en el Juzgado de Paz de Allen.

Durante la audiencia, la Defensa Oficial sostuvo que existe una versión distinta de lo sucedido y adelantó que presentará su teoría del caso en la instancia correspondiente. Pese a ello, no planteó objeciones a la imputación formal.

El Juez de Garantías interviniente dio por acreditada la formulación de cargos y autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria, lo que habilita al Ministerio Público a profundizar en la recolección de pruebas.

Juzgado de Paz Allen .jpg La mujer quedó detenida. AN Allen

Asimismo, impuso medidas cautelares a fin de reforzar las ya vigentes, consistentes en la obligación de fijar y mantener un domicilio, la prohibición de acercamiento al hombre y a su vivienda, y de realizar actos de hostigamiento, tanto de manera directa como por intermedio de terceras personas.