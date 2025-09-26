Salud ofrece asistencia gratuita para dejar de fumar

El Ministerio de Salud cuenta con un programa de acceso gratuito, y a distancia, para acompañar a las personas que quieren dejar de fumar. Cómo acceder.

El Ministerio de Salud de Río Negro , a través del Programa de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, ofrece un dispositivo de cesación tabáquica destinado a todas las personas que deseen abandonar el hábito de fumar . El servicio es gratuito y se brinda en modalidad virtual, permitiendo que cada persona de la provincia reciba acompañamiento de profesionales especializados, de manera personalizada y continua a lo largo de todo el proceso.

Se trata de un espacio grupal y virtual , haciendo posible que todas las y los rionegrinos accedan desde la comodidad y privacidad de sus hogares.

El consumo de tabaco afecta la salud integral y la vida cotidiana de quienes fuman, y sus seres queridos, cuando comparten espacios con humo, favoreciendo, entre otras cosas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y diversas formas de cáncer, como el de pulmón.

Los cigarrillos suben de precio por segunda vez en el año. En Argentina mueren unas 40 mil personas por año por tabaquismo. Archivo

Dejar de fumar es posible, mejora la calidad de vida, fortalece la salud mental y física, y favorece el bienestar de quienes rodean a la persona que abandona el consumo. Los beneficios son tangibles desde los primeros minutos de haber dejado de fumar: se normaliza el ritmo cardiaco y la presión arterial luego de 20 minutos, a las 48 horas comienza la mejoría en olfato y gusto, y al año se reduce el riesgo de infarto y ACV. Además, mejora la economía de personas y familias, al dejar de gastar dinero en cigarrillos y en tratamientos de enfermedades asociadas.

El programa está abierto a todas las personas que deseen dejar de fumar, con especial foco en personas adultas jóvenes y adultas. En los espacios grupales en línea, se reciben y concretan estrategias coordinadas por profesionales especializados, que se adaptan a las necesidades de cada participante para alcanzar el propósito de este dispositivo: dejar de fumar, sostenerlo en el tiempo y reconocer los beneficios de haberlo logrado.

Para más información, comunicarse por WhatsApp al 2984-146009 de lunes a viernes de 9 a 13, o ingresar al sitio web de Apasa.

Tabaquismo en Argentina

Se calcula que sólo en Argentina mueren cada año 40.000 personas por esta causa. El tabaquismo es una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina y la exposición permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas.

Según la Organización Mundial de la Salud es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados, y también la causa más importante de años de vida perdidos y/o vividos con discapacidad.

Está directamente relacionado con la aparición de muchas enfermedades, fundamentalmente:

distintos tipos de cáncer: de pulmón, laringe, faringe, riñón, hígado, vejiga, entre otros;

enfermedades cardiovasculares: infartos, ACV, aneurismas;

enfermedades respiratorias: bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), e infecciones respiratorias reiteradas.

Además, en las mujeres el tabaquismo tiene graves consecuencias en el sistema reproductor.

No sólo afecta la salud de los fumadores, sino también a la personas no fumadoras que están expuestas al humo de tabaco por convivir con fumadores. Se los denomina así porque su organismo también se ve afectado por las toxinas y sustancias nocivas del humo de tabaco.

En especial, esta situación resulta sumamente perjudicial para los niños pequeños en los que puede llegar a causar: muerte súbita del lactante, infecciones a repetición, trastornos del desarrollo y del comportamiento.