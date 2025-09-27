Este es Pequeño J: difunden la foto del cerebro del triple femicidio de las chicas de La Matanza

El capo narco, de solo 20 años, es buscado por la Interpol, al igual que su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.

Tony Janzen Valverde Victoriano , de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad, fue señalado por las autoridades como el líder narco conocido por el alias de “ Pequeño J ” y presunto autor intelectual del atroz triple homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el sospechoso buscó salir del país , motivo por el cual se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen.

En un operativo llevado a cabo el miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero el señalado ya no se encontraba en el lugar.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que “Pequeño J” fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal.

Piden la captura de la mano derecha del Pequeño J

En el mismo marco, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, la mano derecha del capo narco, imputado como coautor del asesinato de las tres jóvenes.

La circular roja de Interpol fue solicitada por Gastón Duplaá, a cargo de la Fiscalía N° 2 de La Matanza, y le imputó a Ozorio el delito de “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Según la notificación de Interpol, los asesinos “aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios” a las víctimas.

El documento agregó que los atacantes “utilizaron su condición biológica dominante de género al ejercer violencia de género sobre las víctimas mujeres”.

La investigación, que pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, junto a un equipo especializado, determinó que Ozorio estuvo en la casa de Florencio Varela.

Allí, junto con otros cuatro detenidos en la causa -Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)-, “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes con armas blancas” contra las tres jóvenes, con la intención de quitarles la vida.

Por otra parte, se sumó un nuevo detenido en Bolivia durante la noche del viernes. Se trató de Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo a la camioneta utilizada para trasladar a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Sotacuro había cruzado desde la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, en el sur boliviano, donde fue localizado y arrestado en un hospedaje. Durante el sábado, se esperaba su traslado a Buenos Aires y su entrega a la Justicia bonaerense que lleva adelante la investigación.

El misterioso audio sobre el "Pequeño J" que impacta en la causa del triple crimen

La investigación por el triple femicidio sumó nuevas aristas tras la difusión de un audio. En la grabación, una persona relata cómo le ofrecieron dinero para 'guardar' a un hombre de nacionalidad peruana buscado por la policía, presuntamente vinculado a los hechos.

El audio expone conversaciones entre allegados al sospechoso: "Ayer a las ocho de la noche vino un loquito conocido y nos dijo que nos daba muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", se escucha.

"¿Escuchaste a las pibitas estas que desaparecieron? Lara, Brenda y Morena. Bueno, ¿Sabés qué? Ayer a las 8 de la noche vino un loquito conocido y agarró y nos dijo que nos daba muy buena plata, muy buena plata para cuidar un departamento porque hay un chabón que lo está buscando la policía, un peruano", consulta un hombre en un audio a su interlocutor.

El mismo hombre continúa: "Escuchando una conversación entre ellos. Uno dice 'Sí, este pelotudo se metió en problemas con las guachas esas que están buscando por todos lados'". Esa afirmación, le generó sospechas al hombre que preguntó: con preocupación "¿Vos sabés cómo se llama el peruano ese que dicen, cómo se llama o cómo es, no sabés nada?. Y si ellos te mandan una foto, si puedo sacarle una foto o te digo cómo es, te digo los rasgos".