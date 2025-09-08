Prefectura secuestró drogas en cinco allanamientos en localidades del Alto Valle

Investigaron una organización y en distintos domicilios encontraron un arma de fuego, cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Seis personas están bajo sospechas.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron cinco domicilios en las localidades rionegrinas de Cervantes y Villa Regina , donde secuestraron distintos tipos de drogas e identificaron 12 personas.

Fuentes de la fuerza informaron que el procedimiento se inició luego de que se recibiera una orden de allanamientos por parte del Juzgado Federal de General Roca , a cargo de Hugo Horacio Greca, en el marco de una causa que era investigada por la propia institución federal ante la sospecha de que operaba un entramado para tráfico de estupefacientes.

Durante los operativos, que ocurrieron en tres domicilios en la localidad de Villa Regina y dos en Cervantes , el personal de la Fuerza logró decomisar: un arma de fuego, cocaína, marihuana y teléfonos celulares , entre otros elementos de interés para la causa. Además, doce adultos fueron identificados, de los cuales, seis, permanecen sujetos a la causa.

El operativo generó una mayúscula sorpresa entre los vecinos por el imponente despliegue de móviles e uniformados, pertrechados con armas largas y equipamiento de choque.

Seis mujeres sospechadas de narcotraficantes

A fines del mes pasado la policía rionegrina allanó dos viviendas de las 1200 Viviendas y otra del barrio Mercantil de Cipolletti, donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otras sustancias sospechosas vinculadas al narcotráfico.

Como resultado seis mujeres habían sido detenidas e imputadas como presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada a la venta fraccionada de drogas (Ley 23737).

El operativo fue considerado exitoso y hasta el propio intendente Rodrigo Buteler lo destacó en sus redes sociales. “La gestión de seguridad provincial demuestra con hechos una fuerte presencia en Cipolletti”, resaltó.

El procedimiento fue el resultado de tres meses de investigación ante la presunción de que funcionaban puntos de ventas de estupefacientes en los barrios 1200 Viviendas y Mercantil.

Allanamiento narco Ago25 E La policía rionegrina allanó dos domicilios de las 1200 Viviendas y otro del barrio Mercantil. Secuestraron drogas, dinero y demoraron a seis mujeres. Captura video Policía Río Negro

Fuentes policiales precisaron que, con el aval y supervisión del ministerio Publico Fiscal Federal, personal de la Delegación Toxicomanía local monitoreó dos departamentos del plan habitacional ubicados en Celedonio Flores 2045 y 2076, donde en abril último ya habían allanado por el mismo motivo.

El trabajo de campo realizado por los efectivos logró recabar información que confirmaba que las sospechosas seguían dedicándose a la misma actividad delictiva, pero surgió también que habían agregado otro inmueble en la maniobra, una casa situada en la calle Colombia al 2300.

Con esos datos e indicios, solicitaron al Juez Federal las ordenes de allanamientos y requisa personal.

Una sustancia para estirar que puede afectar el organismo humano

Como resultado del despliegue policial, se informó que incautaron 1.3 millones de pesos en efectivo; clorhidrato de cocaína fraccionadas en envoltorios de nylon; marihuana también fraccionadas en envoltorios de nylon listas para comercializar, teléfonos celulares y balanzas.

También hallaron una “sustancia blanca” que, presumen los investigadores, las dealers la utilizaban para realizar "estirarla", es decir aumentar el pesaje de la droga.

Se aclaró que ese producto deberá ser enviado a un laboratorio para establecer fehacientemente de qué se trata y así revelar posibles que “efectos perjudiciales” puede provocar al ser ingresada al organismo humano, se advirtió.