Operativo narco en Cipolletti: secuestran drogas, dinero y seis mujeres fueron detenidas

Allanaron dos domicilios de las 1200 y otro del barrio Mercantil. Encontraron cocaína, marihuana, dinero y otras sustancias sospechosas. El intendente Rodrigo Buteler resaltó el operativo.

La policía rionegrina allanó dos domicilios de las 1200 Viviendas y otro del barrio Mercantil. Secuestraron drogas, dinero y demoraron a seis mujeres.

Seis mujeres fueron apresadas y quedaron imputadas por la presunta venta de drogas en Cipolletti.

Las detenciones se registraron el sábado en horas de la tarde en allanamientos realizados por efectivos de la policía rionegrina en tres domicilios de la localidad, de donde secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de relevancia para la causa.

El operativo fue considerado exitoso y hasta el propio intendente Rodrigo Buteler lo destacó en sus redes sociales. “La gestión de seguridad provincial demuestra con hechos una fuerte presencia en Cipolletti”, resaltó.

El jefe comunal expresó que el procedimiento fue el resultado de tres meses de investigación ante la presunción de que funcionaban puntos de ventas de estupefacientes en los barrios 1200 Viviendas y Mercantil.

Allanamiento narco Ago25 F

Fuentes policiales precisaron que, con el aval y supervisión del ministerio Publico Fiscal Federal, personal de la Delegación Toxicomanía local monitoreó dos departamentos del plan habitacional ubicados en Celedonio Flores 2045 y 2076, donde en abril último ya habían allanado por el mismo motivo.

El trabajo de campo realizado por los efectivos logró recabar información que confirmaba que las sospechosas seguían dedicándose a la misma actividad delictiva, pero surgió también que habían agregado otro inmueble en la maniobra, una casa situada en la calle Colombia al 2300.

Con esos datos e indicios, solicitaron al Juez Federal las ordenes de allanamientos y requisa personal.

Operativo narco en Cipolletti. Seis mujeres detenidas

El procedimiento se llevó a cabo con un gran despliegue de vehículos y uniformados que sorprendió a los vecinos. Además de los integrantes del área de Toxicomanía cipoleña, colaboraron efectivos de la misma sección de Catriel y del Grupo Especial COER.

En los inmuebles lograron el secuestro de “drogas ilegales fraccionadas y elementos relacionados a la comercialización de sustancias estupefacientes”, expresaron las fuentes.

Cocaína, marihuana, dinero y una extraña "sustancia blanca"

Detallaron que incautaron 1.3 millones de pesos en efectivo; clorhidrato de cocaína fraccionadas en envoltorios de nylon; marihuana también fraccionadas en envoltorios de nylon listas para comercializar, teléfonos celulares y balanzas.

También hallaron una “sustancia blanca” que, presumen los investigadores, las dealers la utilizaban para realizar "estirarla", es decir aumentar el pesaje de la droga.

Se aclaró que ese producto deberá ser enviado a un laboratorio para establecer fehacientemente de qué se trata y así revelar posibles que “efectos perjudiciales” puede provocar al ser ingresada al organismo humano, se advirtió.

En cuanto a los ocupantes de los inmuebles, la Fiscalía dispuso la imputación de seis mujeres por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Trascendió que al menos dos de ellas habían sido liberadas con el correr de las horas.

La operación policial fue filmada y en los registros se pudo observar a los uniformados en el momento en que llegan de sorpresa a dos de los domicilios para proceder a allanarlos. En la irrupción utilizan "arietes" de hierro con los que doblegan las puertas para ingresar. "Policía, al piso", anuncian luego a los gritos.

Todos los efectivos actuaron equipados con armas largas, cascos y chalecos antibala.

"Así construimos una ciudad más segura para todos"

El intendente Rodrigo Buteler celebró el procedimiento narco y felicitó a la policía rionegrina "y todas las áreas que participaron en el operativo que permitió desarticular puntos de venta de drogas en los barrios 1200 Viviendas y Mercantil de nuestra ciudad".

Resaltó que "Durante más de 3 meses se investigó y se logró un resultado contundente: todos allanamientos exitosos, secuestro de estupefacientes y detención de personas involucradas".

Pero además subrayó que "La gestión de seguridad provincial demuestra con hechos una fuerte presencia en Cipolletti, combatiendo el narcotráfico y cuidando a nuestros vecinos. Más controles, más prevención y más compromiso: así construimos una ciudad más segura para todos".