Se fue de la casa porque sufría violencia y solo pidió retirar sus cosas

La víctima es un hombre que decidió dejar el hogar por los malos tratos que recibía de la mujer. La Justicia de Paz ordenó que la policía lo acompañe para recuperar sus pertenencias.

El vecino de Cinco Saltos se fue de la casa por la violencia de la mujer y solo pidió llevarse sus pertenencias.

Un hombre no aguantó más los malos tratos que recibía d e su pareja , por lo que decidió pegar el portazo y abandonar la casa que compartían.

Explicó que la demanda debía evaluar como “necesaria y urgente” la solicitud, ya que al retirarse del hogar lo hizo "con lo puesto para evitar mayores problemas” , y aclaró que no pretendía la adopción de otras medidas.

Fundamentó su planteo en lo que indica el artículo 27 de la Ley 3040, sobre la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares, que en artículo 27 establece "Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales de la víctima si ésta se ha visto privada de los mismos por episodios de violencia".

Un requerimiento "prudente y adecuado"

Los hechos sucedieron en Cinco Saltos y tomó intervención el Juzgado de Paz, cuyo titular Enzo Espejo encontró “prudente y adecuado” otorgarle la autorización para buscar sus cosas

Además el magistrado dispuso, ante la posibilidad de que la problemática familia expuesta por el hombre continúa en el tiempo, elevar la causa al Juzgado de Familia en turno de Cipolletti para que se evalúen los riesgos y el expediente a seguir. Es una medida establecida en el código Procesal de Familia.

Además le comunicó a la víctima que para la continuidad del proceso en la Unidad Procesal de Familia deberá contar con un abogado, que podrá designar en forma particular o en caso de estado de vulnerabilidad o falta de recurso solicitar asistencia en la Defensoría de Pobres y Ausentes.

Acompañado por la policía

En la resolución dictada el jueves 21 de agosto último, el juez Espejo dispuso requerir a las autoridades de la Comisaría 7ma una consigna de seguridad para que se constituya en el domicilio donde vivía la ex pareja, con el fin de el muchacho pueda recoger sus “enseres personales”.

Era lo único que pidió, ya que declaró que cuando decidió irse de la casa por los “Actos de Violencia que habrían acontecido”, y que lo hizo sin llevarse nada, para evitar que el conflicto con la mujer tomara mayor envergadura.

Una comisión de policías lo debía acompañar para cumplir con la medida y recuperar sus cosas.

El caso de la cuñada que no se quería ir

Ocurrió también en Cinco Saltos y fue otro conflicto familiar que involucró a dos mujeres. Una de ellas denunció que le había dado albergue en su casa a la otra -que era su cuñada- porque no tenía donde vivir. La idea era que se quedara hasta que consiguiera un lugar para alquilar.

Sin embargo la relación se fue deteriorando, por lo que le pidió “en reiteradas oportunidades” que se fuera, ya que no le agradaba que llegara a cualquier hora “en estado de ebriedad y de estupefacientes”.

El conflicto se profundizó una noche en que la dueña de casa se fue a dormir y le pidió que no la molestara. Pero YGA (la acusada) reaccionó de manera hostil: le pegó una piña en la cara, para luego golpearla con una botella de vidrio. Pero no se conformó, porque luego agarró un cuchillo con la intención de apuñalarla y la amenazó con matarla.

La mujer debió que pedir ayuda a un vecino para frenar el ataque. Además tuvo que intervenir la policía y personal del hospital. Un certificado médico luego constató las lesiones que había sufrido la anfitriona.

La víctima presentó la denuncia y el juez Enzo Espejo le ordenó a la agresora que se retirase de la casa de su cuñada y le prohibió acercarse a menos de 500 metros. También envió a YGA a realizar “de manera obligatoria” y “de manera inmediata” y en área de Salud mental del hospital de Cinco Saltos tratamientos psicoterapéuticos a través de programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia familiar.