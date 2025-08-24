Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 4.100 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3298, realizado este domingo 24 de agosto de 2025, puso en juego más de 4.100 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 540 millones de pesos . Salieron los números 08, 09, 04, 44, 05 y 12. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.080 millones de pesos . Salieron los números 22, 06, 34, 07, 25 y 09. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.164 millones de pesos y salieron los números 15, 41, 20, 44, 14 y 26. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo también quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 265 millones de pesos y los números favorecidos fueron 35, 33, 26, 44, 30 y 40. Hubo 10 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 26 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3297, realizado este miércoles 20 de agosto de 2025, puso en juego más de 4.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.560 millones de pesos. Salieron los números 32, 18, 05, 14, 16 y 42. En esta oportunidad hubo un ganador que acertó los seis números y se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Trelew, Chubut

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.870 millones de pesos. Salieron los números 38, 44, 39, 23, 08 y 24. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 836 millones de pesos y salieron los números 34, 23, 38, 16, 44 y 10. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo también quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 198 millones de pesos y los números favorecidos fueron 27, 30, 42, 44, 33 y 34. Hubo 11 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 10 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.