Vuelco en Ruta Chica: un vehículo terminó sobre la ciclovía

Un vehículo perdió el control y terminó sobre la ciclovía; trabajaron bomberos, policía y una ambulancia.







El vuelco ocurrió este domingo en Ruta Chica.

Pasadas las 13.30 de este domingo se produjo un siniestro vial en la Ruta Chica, a la altura del barrio María Elvira de Cipolletti. El Chevrolet Celta quedó apoyado de costado y varios vehículos que circulaban en el lugar asistieron al conductor hasta la llegada de las autoridades.

Por razones que aún se desconocen y son materia de investigación, un vehículo perdió el control y volcó, finalizando sobre la ciclovía. La situación ocasionó complicaciones en la circulación y demandó la intervención de bomberos, personal policial y una ambulancia.

Además del despliegue de las fuerzas locales, efectivos de la Policía Caminera de Cipolletti prestaron colaboración en el operativo. El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre Julio Salto y el puente 83, sobre la Ruta 65.