Cipolletti LMCipolletti incendio Se descontroló un incendio de pastizales y las llamas avanzan hacia las casas

Bomberos trabajan intensamente para controlar el fuego, mientras una densa columna de humo se extiende por la ciudad. El fuerte viento complica las tareas.







Los fuertes vientos complican la tarea de combate del incendio. Los fuertes vientos complican la tarea de combate del incendio.

Un fuerte incendio de pastizales se registra esta tarde en la zona de La Criollita, en Fernández Oro, donde las llamas avanzan con gran intensidad y ya se acercan peligrosamente a las viviendas cercanas.

Las imágenes captadas desde distintos puntos muestran una situación alarmante. El fuego se propaga rápidamente y los equipos de emergencia trabajan en estos momentos para contenerlo.

Dotaciones de bomberos se encuentran desplegadas en el lugar, aunque reconocen que la magnitud del siniestro dificulta las tareas de control. La columna de humo es visible a varios kilómetros y genera preocupación entre los vecinos.

Desde las autoridades se solicita a la población máxima precaución, circular con cuidado por las inmediaciones y evitar acercarse al sector afectado. La gran cantidad de humo complica la visibilidad en la zona y puede ocasionar problemas respiratorios. incendio la criollita fernandez oro NOTICIA EN DESARROLLO.-