Fue condenado por matar al volante y ahora protagonizó otro choque alcoholizado

Había matado al volante en 2017 y un Juez lo había autorizado a volver a manejar en 2024. Estrellas Amarillas analiza iniciar acciones legales.

Oscar de Piano, había matado a una mujer en 2017 y un Juez lo había autorizado a volver a manejar en 2024.

En la noche del sábado (23/08), un hombre que fue condenado en 2018 por la muerte de una mujer en un siniestro vial, protagonizó un nuevo choque . El sujeto circulaba en una Chevrolet Tracker y chocó desde atrás a una motociclista de 29 años.

Según informaron testigos, el impacto fue tan fuerte que el casco de la joven se quebró, lo que le salvó la vida. Oscar De Piano, que conducía la camioneta, fue sometido a un test de alcoholemia y tras cuatro intentos, arrojó un resultado positivo de 1,11 gramos de alcohol en sangre .

El hecho ocurrió pasadas las 22 del sábado en la zona sur de General Roca, en calle Viterbori, a unos tres kilómetros de la Ruta 22. De Piano había sido condenado por matar a Claudia Segura luego de chocar su motocicleta años atrás.

El choque en la zona sur de Roca

La motociclista circulaba sola por la calle rural Romagnoli con dirección al centro. Cuando puso la luz de giro para doblar a la izquierda hacia Viterbori, fue embestida por la camioneta que conducía De Piano. “La moto quedó tirada del otro lado del cruce y ella tirada en medio del asfalto”, relató un familiar de la víctima al medio ANRoca.

Una ambulancia del SIARME se acercó al lugar del hecho y el personal de salud atendió de inmediato a la mujer. El operativo incluyó la intervención de personal de Tránsito municipal, Policía de Río Negro y equipos de emergencia. La camioneta fue secuestrada tras confirmarse el resultado positivo en alcoholemia.

Antecedentes de Oscar De Piano

El caso de De Piano genera especial indignación porque no es la primera vez que protagoniza un hecho de estas características. En 2017, en esa misma zona, atropelló y mató a Claudia Segura, lo que derivó en una condena a 5 años y medio de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir, recuperó su libertad en el 2019.

Sin embargo, mediante una resolución del juez Maximiliano Camarda del Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de Roca, se le aplicó el beneficio previsto en el artículo 20 ter del Código Penal. Esto permitió que el 30 de diciembre de 2024 recuperara legalmente su licencia de conducir, pese a su historial.

de piano De Piano había sido condenado a 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación para manejar.

Estado de salud de la motociclista

La joven de 29 años sufrió un traumatismo en el tobillo, fue atendida en el lugar y no necesitó ser trasladada a un centro de salud. El casco que llevaba puesto fue determinante para que no resultara con heridas de mayor gravedad, ya que se quebró por la fuerza del impacto.

La víctima circulaba en una moto Mondial que terminó con importantes daños materiales. Testigos indicaron que la camioneta de De Piano no tenía patentes visibles y que el conductor presentaba un fuerte olor a alcohol.

Estrellas Amarillas cuestiona y evalúa acciones legales

El nuevo episodio provocó un fuerte malestar en Estrellas Amarillas, organización que nuclea a familiares de víctimas de siniestros viales. Su referente en Roca, Carlos Torres, calificó el hecho como “desagradable” y aseguró que genera un profundo desamparo entre quienes perdieron a sus seres queridos en hechos de tránsito.

“Tienen impunidad para todo y en algún momento iba a cometer un hecho de estas características. Sin licencia, él seguía manejando vehículos, incluso en la zona céntrica”, afirmó Torres, en referencia a los antecedentes de conducción de De Piano pese a las restricciones que pesaban sobre él.

camioneta oscar de piano La camioneta de Oscar de Piano en 2017 luego de chocar y matar a Claudia Segura.

“Por ese hecho que fue grave y por haber estado condenado, debería haber pasado por una rinoscopia y estudios de psicoespecialidades. Tendrían que haber sido más rigurosos en la contraloría médica”, insistieron desde Estrellas Amarillas.

Además, anticiparon que este lunes presentarán una denuncia o pedirán cambiar la carátula del caso. “Ya no permitimos más que se hable de muerte en siniestros viales. Para nosotros debe ser intento de homicidio, porque el vehículo es un arma”, sentenció Torres.

La agrupación también anunció que pedirá explicaciones formales sobre las razones que llevaron al juez a habilitar nuevamente a De Piano para conducir y al municipio a otorgarle un nuevo carnet.