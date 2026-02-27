Rodrigo Buteler abre el 39° período de sesiones del Concejo Deliberante

El intendente Rodrigo Buteler realiza su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un balance de la gestión y los proyectos para el 2026.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , inauguró el 39° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante . El jefe comunal realizará el tradicional discurso de apertura en el que se anticipan las metas de la gestión para el 2026. Además, realiza un balance de la gestión iniciada en diciembre de 2025.

La apertura de sesiones legislativas se realiza en el Complejo Cultural Cipolletti, con la presencia de todo el gabinete municipal y el Concejo Deliberante en pleno: la presidenta Karina Álvarez y los concejales Martín Posse (JSRN), Adriana Dietrich (JSRN), Héctor Sepúlveda (Cambia Cipolletti), Ana María Napoli (Cambia Cipolletti) y Oscar Andrés Langowski (Cambia Cipolletti).

El acto oficial de apertura de sesiones se realiza en el escenario mayor del CCC con presencia de funcionarios locales, referentes del Poder Judicial, la Policía e instituciones intermedias. A diferencia de años anteriores, el gobernador Alberto Weretilneck no estuvo presente en la ceremonia por "compromisos asumidos con anterioridad".

Álvarez abrió el acto y antes de darle lugar al intendente expresó: "Quiero hacer hincapié en que es la democracia la que nos permite estar acá, compartiendo un espacio de diálogo, haciendo valer la voz de cada uno de los vecinos. No es un hecho menor. Le deseo un gran 2026 a todo el cuerpo legislativo".

Embed

"Gracias a los vecinos a quienes vinieron a escuchar lo que nosotros pensamos y proyectamos en esta época. Y que los concejales sepan lo que todo el equipo de funcionarios vamos a proyectar. Porque yo estoy acá hablando, pero todo lo que voy a decir involucra a un gran equipo y a los trabajadores municipales", dijo Buteler en el inicio de su discurso.

Buteler reflexionó -sin un discurso escrito- sobre algunos puntos que hacen a la gestión. "En primer lugar, por el contexto. Porque es muy difícil juzgar las decisiones de un funcionario que lo antecedió. Nosotros asumimos con un gobierno nacional disruptivo venía con un discurso sencillo: baja de inflación y recorte del gasto y, por otro lado, teníamos un contexto provincial promisorio", expresó.

"Todos saben de la relación de amistad que tengo con el gobernador. Pero más allá de eso, lo que destacamos es que Alberto Weretilneck puso a Río Negro en el mapa de las grandes inversiones. Entendieron el contexto y lograron atraer las mayores inversiones que tiene Argentina en este momento", describió.

En ese contexto, "Vaca Muerta es el mayor beneficiario de las obras que se están haciendo en Río Negro, en la zona de Sierra Grande. Y por eso, el principal impacto está en Cipolletti. Y ahí es donde tuvimos que armar un plan de gobierno con esa variables, ajustando el gasto y logramos tener meno del 50% del gasto en salarios", sostuvo Buteler.