8M en Fernández Oro: una jornada para reconocer, visibilizar y celebrar a las mujeres de la ciudad

Este domingo, Fernández Oro invita a la comunidad a una jornada especial en el Parque Central con feria de emprendedoras, reconocimiento a ocho mujeres destacadas y el desfile del Taller Textil Municipal.

Este domingo se realizarán distintas actividades para celebrar el Día de la Mujer en Fernández Oro.

Este domingo 8 de marzo , Fernández Oro se convierte en un espacio de encuentro, reflexión y celebración en el marco del Día Internacional de la Mujer . La propuesta invita a toda la comunidad a participar de una tarde pensada para poner en valor el trabajo, el compromiso y el talento de las mujeres orenses.

La cita será desde las 15 horas en el Parque Central (en caso de mal clima, la actividad se trasladará al Centro Cultural), con una agenda que combina emprendedurismo, reconocimiento y expresión artística.

La jornada comenzará con una feria de mujeres emprendedoras y feriantes de la ciudad. Será un espacio para acompañar y visibilizar proyectos que sostienen economías familiares, generan empleo y fortalecen la identidad local.

Cada stand contará una historia de esfuerzo, creatividad y trabajo cotidiano.

Un reconocimiento necesario

A las 17:30 horas se realizará un acto protocolar en el que se distinguirá a ocho mujeres de Fernández Oro por su compromiso y aporte a la comunidad.

image

Ocho trayectorias distintas, un mismo denominador: el impacto positivo en la ciudad.

En una fecha que invita a reflexionar sobre derechos, igualdad y oportunidades, el reconocimiento busca poner en primer plano a quienes construyen comunidad todos los días.

Creatividad en pasarela

La jornada cerrará a las 19:30 horas con el desfile del Taller Textil Municipal, una muestra del trabajo colectivo, la formación y la producción local. Más que una pasarela, será una celebración del aprendizaje compartido y la autonomía.

El 8M en Fernández Oro no será solo un evento: será un punto de encuentro para celebrar avances, reconocer luchas y reafirmar el compromiso con una sociedad más justa e igualitaria.

La invitación está abierta. Este domingo, la ciudad se encuentra para celebrar a sus mujeres.