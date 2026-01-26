Fue a un motel en Cipolletti con su pareja y terminó baleado: qué se sabe del hecho

El incidente ocurrió este domingo en un hotel transitorio ubicado en Naciones Unidas. La víctima fue hospitalizada.

Este fin de semana, un incidente ocurrió en un hotel transitorio de Cipolletti. Un hombre fue herido por un arma de fuego cuando se encontraba con su pareja dentro del establecimiento. Rápidamente, fue hospitalizado y personal de la Comisaría 45° intervino en el hecho.

Según detallaron fuentes policiales, el hecho se registró este domingo durante la tarde, cuando la Unidad 79 recibió un llamado del Motel Pasión Hot de calle Naciones Unidas en el que se escuchaban gritos . En ese contexto, solicitaron una ambulancia ante la delicada situación.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 45° confirmó la presencia de un hombre de 35 años con una herida de arma de fuego en la pierna derecha a la altura de la rodilla.

Al ser indagado por los uniformados, la víctima no quiso aportar más datos y solo comentó que el incidente se dio en medio de una discusión con su pareja. "Se efectuó un disparo solo", confirmaron fuentes policiales.

Además, revelaron que el hombre no prestó conformidad en que el personal le tome una entrevista audio grabada de lo sucedido.

Por su parte, informaron que la mujer de 40 años, también oriunda de la zona, confirmó que "tuvieron una discusión y se efectuó el disparo solo. No va a decir más nada de cómo fue y tampoco accede a que se le tome una entrevista audio grabada sobre lo ocurrido", relataron.

Cerca de las 18 horas, se presentó una ambulancia en el lugar para asistir al herido y fue trasladado al hospital local. "Personal procedió a realizar una inspección ocular del lugar encontrando tirada un arma de fuego tipo revólver", informaron.

En este contexto, el gabinete llevó a cabo el secuestro del arma de fuego el cual es un tipo revolver calibre 22 mm. Por otra parte, confirmaron que la víctima se encuentra fuera de peligro.

"Se dio conocimiento a la fiscal de turno y en virtud que ninguna de las partes desea continuar con la acción penal, dispone que se inicie legajo igual, por lesión con arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego", concluyeron desde el personal policial.

Polémica en Cinco Saltos: el municipio promocionó un motel

Este lunes, una situación insólita generó indignación entre los vecinos de Cinco Saltos en redes sociales. Desde el municipio publicitaron promociones de un hotel transitorio de la ciudad.

Rápidamente, el posteo generó indignación entre los usuarios que no tardaron en repudiar la publicación en comentarios. Las imágenes duraron varios minutos hasta que fueron eliminadas.

"Hay lugares que se visitan... y otros que se sienten. Nuestra habitación más intensa combina confort, misterio y ese toque de tentación que transforma una noche común en un recuerdo inolvidables", manifestaba el posteo que fue borrado rápidamente.