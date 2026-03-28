El tiempo: un fin de semana cálido en Cipolletti

El pronóstico anuncia días soleados con temperaturas que llegarán a los 31 grados. El viento estará presente pero con ráfagas moderadas.

La llegada del otoño a Cipolletti se hace sentir con el cambio de colores en la vegetación.

Este fin de semana de otoño en Cipolletti tendrá temperaturas medias que generarán una jornada agradable y con vientos moderados que no afectarán las actividades al aire libre. El domingo tendrá temperaturas más altas que llegarán a los 29 grados y la presencia casi nula del viento.

El sábado estará marcado por un fuerte ascenso de la temperatura y presencia de viento con ráfagas moderadas a lo largo del día , en un día mayormente soleado. El pico térmico se registrará por la tarde, mientras que el viento rotará y cambiará su intensidad hacia la noche.

A las 8, la jornada comenzará con 15 grados y cielo despejado, con condiciones agradables desde las primeras horas del día. El viento soplará desde el este con velocidades de entre 6 y 15 km/h. La circulación será leve y no generará mayores impactos.

Un día soleado

Cerca de las 9, el termómetro ascenderá a 18 grados con cielo soleado, manteniendo la estabilidad. El viento continuará desde el este, con intensidades de entre 6 y 13 km/h. Una temperatura que no tendrá mayores variaciones durante la mañana.

Otoño 2025 Cipo 5 - EP.JPG Cipolletti regala postales únicas en el otoño. Estefanía Petrella

A las 10, la temperatura alcanzará los 21 grados con cielo despejado, consolidando el ascenso del calor. El viento rotará al noreste, con velocidades de entre 4 y 14 km/h, lo que constituye que no haya un clima ventoso durante las primeras horas de este sábado.

Para las 11, se registrarán 23 grados con cielo soleado, en un tramo de rápido aumento de la temperatura. El viento cambiará al norte, con ráfagas de entre 7 y 18 km/h. Comenzará a notarse una mayor presencia del aire.

Al mediodía, a las 12, el termómetro marcará 25 grados con cielo despejado, lo que consolidará un mediodía cálido. El viento rotará al noroeste con velocidades de entre 7 y 20 km/h, pero su intensidad no afectará el desarrollo de las actividades al aire libre.

Durante la tarde, entre las 14 y las 17, se alcanzará la máxima de 31 grados con cielo soleado, lo que consolidará como el momento más caluroso del día. El viento persistirá del noroeste con ráfagas de entre 7 y 21 km/h. La estabilidad continuará sin cambios bruscos de temperatura.

ecp Otoño en cipolletti (1).JPG La llegada del otoño a Cipolletti es inminente. Estefania Petrellla

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 25 grados a las 20 y 23 a las 23, con cielo despejado. El viento disminuirá primero su intensidad y luego rotará al suroeste, con ráfagas que podrán alcanzar entre 16 y 34 km/h, marcando un cierre más ventoso.

¿Cómo estará el tiempo el domingo 29?

El domingo 29 en Cipolletti presentará condiciones estables, un cielo mayormente despejado y un ascenso marcado de la temperatura hacia la tarde, con viento predominante del oeste y variaciones leves en su intensidad. La jornada se mantendrá sin cambios bruscos de temperatura.

Durante la madrugada y la mañana, el día comenzará con 18 grados y ascenderá a 21º hacia el mediodía, con la presencia de algunas nubes. El viento soplará del oeste entre 2 y 22 km/h, con intensidad entre leve y moderada. Hacia las 14 horas , la temperatura ascenderá a 23 grados con cielo parcialmente nuboso y viento de hasta 17 km/h.

Por la tarde se alcanzará el punto más cálido con 29 grados a las 17, bajo un cielo despejado. El viento rotará del noroeste al norte con velocidades de entre 4 y 23 km/h. Hacia la noche, el termómetro descenderá a 26 grados a las 20 y 22 a las 23, con viento leve del sur y sureste entre 3 y 11 km/h.