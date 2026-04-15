Vacuna antigripal: la impactante cantidad de dosis aplicadas en Río Negro

La provincia difundió las cifras de la exitosa campaña, que se adelantó por los virus. La misma busca fortalecer la prevención en la población de riesgo.

Una de las miles de personas que recibió la vacuna antigripal en Río Negro.

La campaña de vacunación antigripal avanza en todo Río Negro con presencia en los 36 hospitales y centros de salud. En total 35.312 personas recibieron la dosis, una cobertura significativa en los grupos priorizados, en el marco de una estrategia sanitaria que se adelantó ante la circulación temprana de virus respiratorios .

La misma comenzó en marzo y busca fortalecer la prevención en la población de riesgo. La decisión de adelantar su inicio respondió al comportamiento epidemiológico observado en la región, con circulación temprana de virusrespiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).

Del 11 de marzo al 10 de abril se logró vacunar al 29,43% de la población.

En ese contexto, se le dio prioridad en la estrategia de inmunización al personal de salud, embarazadas y puérperas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, y personas de 2 a 64 años con factores de riesgos.

Del total de 35.312 dosis aplicadas, 7.340 corresponden al personal de Salud, con una cobertura del 82%; 1.555 a embarazadas (33,2%), 6.633 dosis a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; 17.373 a personal mayores de 65 años; 149 dosis a puérperas, y 1.945 primeras dosis en menores de 6 meses a 2 años (19,5%) y 317 en segundas dosis en este mismo grupo etario (3,2%).

La dosis antigripal es gratuita y obligatoria

La dosis antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria y tiene como principal propósito reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus de influenza en la población de riesgo en el país.

vacunacion

Cabe remarcar que, en esta primera etapa, las personas que se pueden acercar a los vacunatorios y centros de salud de la Provincia, son: