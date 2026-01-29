Se termina el plazo: últimos días para anotarse en la UNRN y empezar la universidad en 2026

Siguen abiertas las inscripciones en la Universidad Nacional de Río Negro. Cipolletti y el Alto Valle concentran una amplia oferta académica. Enterate cómo inscribirse.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) cierra las inscripciones este viernes para el ingreso 2026.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Hasta el 30 de enero permanecerá abierta la inscripción a las más de 50 carreras de grado presenciales que ofrece la Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) en ocho localidades de la provincia, además de los Ciclos de Complementación a distancia, pensados para quienes buscan completar una formación previa y acceder a un título universitario con validez nacional.

Con una propuesta federal y multicampus, la UNRN vuelve a posicionarse como una de las principales opciones para miles de jóvenes rionegrinos y de provincias vecinas que proyectan su futuro profesional sin necesidad de migrar a grandes centros urbanos. En este escenario, la Sede Alto Valle – Valle Medio , con fuerte presencia en Cipolletti , se consolida como un polo educativo estratégico para la región.

El proceso de inscripción se realiza de manera completamente online. Las personas interesadas deben ingresar al Sistema de Pre-inscripción , crear un usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida: DNI, fotografía tipo carnet y título secundario o constancia equivalente . Es clave descargar y conservar la Ficha de Inscripción como comprobante del trámite.

La casa de altos estudios, ofrece más de 50 carreras de grado, posgrados y cursos disponibles en sus 8 sedes provinciales y de manera online.

Quienes ya hayan sido estudiantes o se hayan inscripto en años anteriores deberán realizar el procedimiento a través del sistema SIU Guaraní. La confirmación definitiva llegará por correo electrónico.

Una vez completada esta instancia, los ingresantes deberán cursar obligatoriamente el Curso de Ingreso, compuesto por un módulo virtual de Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y un módulo específico de cada carrera, que se desarrollará durante febrero de 2026.

Un dato relevante es que varias propuestas contemplan títulos intermedios al alcanzar aproximadamente la mitad del trayecto académico, una herramienta concreta para comenzar a insertarse laboralmente mientras se continúa estudiando.

UNRN Clase (1) Las sedes del Alto Valle - Valle Medio, concentran una amplia oferta académica destinada a profesionales que buscan insertarse en el mundo laboral productivo de la zona. Archivo

Cipolletti y el Alto Valle, en el centro de la propuesta

La Sede Alto Valle – Valle Medio abarca Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, y ofrece una amplia variedad de carreras vinculadas a la salud, el diseño, las ciencias, la industria y la producción regional.

En Cipolletti, puntualmente, se dictan la Licenciatura en Artes Visuales y la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, dos propuestas que año tras año despiertan un marcado interés. A ellas se suman, en la región, Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de Interiores y Mobiliario, Licenciatura en Diseño Visual, Geología, Paleontología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Administración de Empresas, Comercio Exterior, Medicina Veterinaria, Enología, además de tecnicaturas e importantes profesorados en modalidad de complementación.

Allen concentra propuestas como Odontología, Mantenimiento Industrial y la Tecnicatura en Hidrocarburos, mientras que el resto de las localidades completa una grilla pensada en función del entramado productivo y social del Alto Valle.

UNRN Cipolletti En Cipolletti se dictan de manera presencial la Licenciatura en Artes Visuales y la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses. Gentileza

Una universidad con llegada territorial

La oferta se completa con la Sede Andina (Bariloche y El Bolsón) y la Sede Atlántica (Viedma), donde se dictan ingenierías, licenciaturas en turismo, economía, comunicación, nutrición, kinesiología, sistemas, abogacía y agronomía, entre muchas otras. Medicina, vale aclarar, ya cerró su inscripción en octubre del año pasado.

Más allá del abanico académico, desde la UNRN destacan que la experiencia universitaria va mucho más allá del aula. La institución promueve un desarrollo integral del estudiantado, con acceso a becas, pasantías, movilidad nacional e internacional, actividades deportivas y culturales, acompañamiento pedagógico permanente y espacios Progresar con computadoras e internet.

A esto se suma la articulación con actores territoriales, instalaciones con tecnología de primer nivel y beneficios comerciales para estudiantes, en una apuesta clara por fortalecer el arraigo y la formación de profesionales en la propia provincia.

Con el plazo de inscripción entrando en su tramo final, la convocatoria representa una oportunidad concreta para quienes buscan iniciar, o continuar, su camino universitario en una casa de estudios pública y gratuita.