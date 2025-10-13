Alberto Weretilneck habló de Fred Machado y su socio

El gobernador Weretilneck brindó detalles sobre la relación personal y del Estado con los empresarios rionegrinos en la mira por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico y la política.

Fred Machado y Claudio Ciccarelli, dos empresarios rionegrinos, fueron los protagonistas involuntarios de la campaña electoral rumbo a las legislativas. La investigación por narcotráfico contra Machado tumbó la candidatura de José Luis Espert en Buenos Aires y los vínculos de Ciccarelli generaron denuncias en Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck habló sobre las acusaciones y el vínculo con ambos.

Weretilneck sostuvo que las acusaciones entre dirigentes de distintos partidos generaron una "campaña rara. Creo que a nadie le gusta esta campaña electoral de agravio y noticias falsas para un lado y para otro . Lo que menos se ha discutido es la relación Provincia-Nación o qué oportunidades tenemos los rionegrinos".

“El primo de Fred Machado, ñoqui del gobierno provincial, tiene casi 40 por ciento de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta”, dijo Martín Soria, candidato a senador por Fuerza Patria en medio del escándalo de narcotráfico y lavado de dinero que tiene a Machado en el ojo de la tormenta.

Detención Machado Fred Machado, uno de los empresarios con presuntos vínculos con el narcotráfico que se colaron en la campaña electoral.

Horas después, Weretilneck enfrentó a la prensa con fotos que muestran tanto a Soria como a su hermana María Emilia con Pablo Montecino, integrante del clan que lideró la venta de drogas en la provincia. Este lunes, defendió su intervención durante una entrevista con Bajá la Data, el stream de LM Play. "Lo hice porque todo lo que se dijo en torno a Machado y Cicarelli era mentira. Me cansé y dije ´ya que quieren hablar de nuestra moral, hablemos de la moral de la familia Soria´", manifestó.

Weretilneck habló sobre ambos y desmintió tener una relación directa con los empresarios. "A Machado lo atendí una sola vez, hace 7 u 8 años, cuando vino con un empresario a buscar la posibilidad de hacer inversiones. Fue la única vez que lo atendí y nunca más tuve ningún tipo de contacto. Él tenía mucho vínculo con el Deportivo Viedma, por el básquet", aseguró.

En el caso de Cicarelli, en tanto, el gobernador detalló que "era empleado de planta de la secretaría de Deportes. Ingresó en el año 2003. Luego el Deportivo Viedma nos pidió que dejara de prestar tareas de Deportes y pasara a trabajar en el club. Se hizo un convenio con la Legislatura para que se le permitiera pasar como adscripto al Deportivo Viedma. Se hace así en todos los casos".

weretilneck soria

Weretilneck manifestó que no se trata de un "ñoqui" beneficiado por su gestión sino de un adscripto que pasó del Ejecutivo a la Legislatura y fue autorizado por el Parlamento a cumplir funciones en el club de la capital provincial.

Como empresario, Cicarelli "hizo trámites para varias canteras. Tiene dos aprobadas y tres en trámite. Son todos expedientes bajo el código de procedimiento minero de la provincia, que los cumplió como cualquier otro explotador de canteras", manifestó Weretilneck.

El líder de Juntos respondió directamente a las acusaciones de Soria afirmando que "es falso" que Cicarelli maneje el 40 por ciento de las arenas silíceas de Vaca Muerta. "No representa ni el 1%", manifestó.

Este lunes, el legislador Juan Pablo Berros se presentó a la Justicia para que determine si hubo irregularidades en la contratación de Cicarelli o en sus habilitaciones para operar canteras. "Yo creo que no hubo conflicto de intereses, pero todo lo que se pueda aclarar bienvenido sea", dijo Weretilneck.

Las fotos de los Soria con líderes del narcotráfico

"Mostré la foto (de Soria con la familia Montecino) las mostré porque son verdad, porque los Montecino formaban parte del grupo que le hizo la campaña electoral en Cipolletti en su momento. Eran los principales líderes del narcotráfico y llevaban adelante todas las actividades políticos" de la familia Soria, aseguró el gobernador.

"Nosotros no hicimos ninguna denuncia. Fue una declaración para establecer que no se puede acusar falsamente. Nos pueden acusar de no ser buenos en la gestión o que no estuvimos a la altura en algún momento, pero no de ser un gobierno que tiene vínculos o complicidad con el narcotráfico. No se lo voy a aceptar a Soria ni a ningún otro".

"Yo separo la gestión de lo personal porque los roquenses no tienen la culpa de tener una persona que hace política de esta forma. jamás tomaría actitudes de revancha con los roquenses por una actitud de Martín Soria", concluyó.