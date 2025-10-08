Allanaron la lujosa estancia de Fred Machado en Viedma por presunto lavado de dinero

El procedimiento comenzó a la madrugada en Viedma, donde el empresario acusado de narcotráfico cumplía arresto domiciliario.

La Policía Federal Argentina (PFA) comenzó este miércoles un importante allanamiento a la casa del empresario argentino "Fred" Machado en Viedma , en la lujosa estancia donde cumplía con prisión domiciliaria. Allí fue detenido el martes por la tarde, para ser trasladado a la cárcel.

Este procedimiento se llevó a cabo tras la denuncia de Juan Grabois por presunto lavado de dinero a José Luis Espert, vinculado con el empresario tras haber recibido 200 mil dólares que el ahora ex candidato bonaerense de La Libertad Avanza reconoció recibir de Machado.

El procedimiento ocurre en el marco de la causa investigada por el fiscal federal Federico Domínguez . El empresario, mientras tanto, permanece en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal define a qué penal lo envía antes de su salida a territorio norteamericano.

fred machado espert El empresario está convencido de que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional.

Denuncia por lavado de dinero: una pena que podría alcanzar los 10 años de prisión

El fiscal decidió imputar a Espert este martes, a horas del traslado de Machado. El juez sanisidrense Lino Mirabelli decidió delegar la causa en el fiscal.

Juan Grabois solicitó que se investigue si los movimientos de esos fondos "se corresponden con una maniobra de lavado de activos". El equipo de Argentina Humana y del diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade realizaron una investigación sobre la relación entre Espert y Machado por esta transferencia al legislador.

La denuncia sostiene, según publicó La Nación, que el diputado percibió "al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos".

Si fuese así, corresponde a "una maniobra de lavado de activos" tipificado como delito previsto y reprimido por el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, que tiene previsto una pena de tres a diez años.

Esta acusación de Grabois se apoya en expedientes de la Justicia norteamericana. En ellos aparece el nombre de Espert en un cuadro que detalla transferencias de Machado y que, según el candidato a diputado nacional, fue usado como prueba por la fiscalía de Texas. Se trata de documentación del Bank of America que muestra el recorrido del dinero hasta llegar a una cuenta vinculada al diputado argentino el 22 de enero de 2020.

La Policía Federal detuvo a Fred Machado en su casa de Viedma

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina este martes por la tarde en su casa de Viedma, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia norteamericana.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

La primicia fue confirmada desde el lugar por la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, quien se encontraba en las afueras de la propiedad al momento en que llegaron los agentes federales.

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista a Noticias Argentinas.