En fotos: comenzó el recambio cloacal en el centro de Cipolletti ¿Hasta cuándo están previstos los trabajos?

La obra se realiza sobre calle Roca, entre España y Villegas. El trabajo demandará varios días e implicará cortes parciales de tránsito en una zona de alta circulación comercial.

Aguas Rionegrinas inició la obra este domingo y los trabajos se extenderán hasta el miércoles.

La empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA) inició este domingo por la mañana los trabajos para reemplazar la cañería cloacal de la calle Roca, entre España y Villegas , en pleno centro de Cipolletti . La intervención obligó a interrumpir parcialmente el tránsito vehicular durante algunas horas. Los trabajos se desarrollarán a lo largo de la semana.

El operativo había sido anunciado días atrás, tras los reclamos de vecinos y comerciantes del sector , quienes denunciaron una pérdida continua de agua sobre la vereda del edificio Arrayanes. Desde ese punto brotaba un chorro que se extendía por el cordón cuneta hasta la plaza San Martín. Además, los frentistas advirtieron malos olores y temían que la situación empeorara con el aumento de las temperaturas.

Los más afectados eran los bares ubicados en la cuadra, ya que el líquido se acumulaba bajo las tarimas de las veredas, afectando la higiene y la imagen del sector.

Detalles técnicos y antecedentes

Desde ARSA informaron que se colocará un nuevo conducto de aproximadamente 100 metros para sustituir el antiguo, que presenta colapso por su menor dimensión y deterioro, agravado por el crecimiento en la demanda del servicio cloacal.

Obras similares se realizaron en los últimos meses en otras calles del centro, como San Martín, Fernández Oro, Venezuela y Naciones Unidas, donde también se reemplazaron tramos de cañerías antiguas que provocaban desbordes y roturas frecuentes.

Cortes de tránsito y tareas previstas

En las primeras horas de la mañana, un equipo de operarios con camiones y maquinaria pesada comenzó las tareas sobre calle Roca. Cerraron el tránsito en la esquina de Roca y España y trabajaron en el aserramiento del pavimento, proceso necesario para llegar al caño a reemplazar. También, se retiró el hormigón para avanzar con las demas tareas.

Las labores se extenderán durante el martes 14 y miércoles 15 de octubre, e incluirán el recambio total del tramo previsto. Según adelantaron, los residentes de la cuadra podrán entrar y salir con sus vehículos, ya que se organizarán accesos parciales conforme avance la obra.

ARSA pidió a los vecinos circular con precaución por la zona y pidió disculpas las molestias ocasionadas.

Un caño deteriorado por el tiempo

El jefe del servicio local, Luis Argüello, explicó que el caño original sufrió una degradación del material producto del paso del tiempo y el uso continuo. Por esa razón, el reemplazo forma parte de un plan de mantenimiento integral que busca mejorar el escurrimiento del sistema cloacal, aliviar la red y evitar futuras complicaciones sanitarias.

La empresa estatal informó que, una vez concluidos los trabajos, el nuevo tendido permitirá optimizar el funcionamiento del sistema cloacal del área céntrica y mejorar las condiciones ambientales en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

