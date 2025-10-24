Dolor por la muerte del Cabezón, muy querido en el mundo del fútbol y en toda la comunidad

Tristeza por la muerte de un hombre que hizo mucho por su amado club y que también cumplió otros importantes roles sociales y barriales.

El fútbol rionegrino atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Nelson “Cabezón” Leiva, una figura entrañable y muy querida por toda la comunidad deportiva y los vecinos en general.

La noticia fue confirmada en las últimas horas y, como muestra de respeto, se suspendieron las jornadas de fútbol femenino en el gimnasio de ADEFUL de Bariloche, institución que también lo tuvo como dirigente comprometido y apasionado.

Conocido por su entrega, su enorme corazón y su amor incondicional por el deporte, Leiva fue un impulsor incansable a través de su querido Club Rivadavia, donde dejó una huella imborrable. Dirigente, técnico, jugador y amigo de todos , fue pieza clave para el crecimiento de numerosas generaciones que encontraron en el fútbol un espacio de encuentro, contención y aprendizaje.

Justamente desde Rivadavia expresaron con profundo pesar: “No hay palabras que alcancen para expresar el profundo dolor por la irreparable pérdida de Nelson ‘Cabeza’ Leiva. Para Rivadavia, el club de su vida, su partida significa una inmensa tristeza. Cabeza dejó una huella imborrable en cada integrante de esta gran familia aurinegra".

En la continuidad del emotivo texto, el club destaca: "Su amor por el fútbol, por Riva, su compromiso, sus ganas de ayudar y de hacer del deporte un espacio de encuentro y resguardo reflejan la gran persona que fue. Nunca lo olvidaremos. Te recordaremos siempre así, como en la foto: sonriendo, trabajando por el deporte y por el club que tanto amabas, acompañando y apoyando a todos en el momento justo, sin pedir nada a cambio, haciendo todo de corazón. Acompañamos con profundo cariño a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Mucho respeto y mensajes de despedida al Cabezón

El pesar fue unánime: no hubo un solo club que no manifestara su acompañamiento y respeto. Todos destacaron su incansable compromiso, su generosidad y su pasión por el fútbol local. Con el correr de las horas, los mensajes se multiplicaron en redes, en canchas y en los corazones de quienes compartieron con él el amor por la pelota.

Su vínculo con ADEFUL, señalan los medios locales, fue también fundamental. Durante años, Leiva fue presidente de la Asociación de Deportes y Fútbol Libre, donde impulsó torneos, formaciones y espacios de inclusión a través del deporte.

“Desde la Asociación de Deportes y Fútbol Libre (ADEFUL) lamentamos profundamente el fallecimiento de Nelson ‘Cabezón’ Leiva, quien durante muchos años aportó con compromiso, trabajo y pasión al crecimiento de nuestra institución. Acompañamos con respeto y cariño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Su huella quedará siempre en la historia de ADEFUL”, expresaron desde la entidad.

También la Liga de Fútbol de Bariloche (LIFUBA) despidió con pesar a quien fue parte activa del crecimiento del fútbol federado: “LIFUBA lamenta profundamente el fallecimiento de Nelson ‘Cabezón’ Leiva. Nelson fue varios años presidente de ADEFUL y un histórico fundador del Club Rivadavia. Acompañamos y mandamos todas nuestras condolencias a familia, amigos y allegados. Nelson, Cabezón… muy querido por todos”

También dejó huella en el Cerro Catedral

Además, el Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Nelson Leiva, un referente querido de la montaña y de la comunidad del Cerro Catedral.

"Nelson deja una huella imborrable entre quienes compartieron con él su pasión por la nieve, el trabajo en equipo y el amor por la montaña. Fue una persona de gran corazón, reconocida por su calidez, compromiso y compañerismo. Desde el EAMCEC acompañan con respeto y afecto a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá siempre en quienes formamos parte de esta gran familia de la montaña. Hasta siempre, Nelson”, fue el sentido mensaje.