Elecciones: ¿Qué pasará con las escuelas rionegrinas el lunes?

Se realizará un operativo de limpieza con la articulación de los municipios, Consejos Escolares y el personal provincial.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro confirmó que el lunes 27 habrá clases normalmente en todos los establecimientos educativos de la provincia , incluso en aquellos que brinden sus instalaciones para emitir el voto durante el domingo .

Desde el Gobierno provincial informaron que realizarán un operativo en conjunto para garantizar que cada institución educativa esté en las condiciones adecuadas para recibir a la comunidad educativa al día siguiente de las elecciones . El operativo de limpieza será articulado con los municipios, Consejos Escolares y el personal provincial de servicio de apoyo.

Las tareas se enfocarán en la limpieza, reacondicionamiento y verificación de los espacios utilizados durante el acto electoral, con el objetivo de que las actividades pedagógicas puedan retomarse en los horarios habituales el lunes 27 . Las aulas de las escuelas provinciales son utilizadas como el cuarto oscuro para la colocación de las urnas y los pasillos son altamente transitados por los cientos de votantes que asisten a emitir el sufragio.

De esta manera, las autoridades aseguraron que las instituciones estarán en las condiciones adecuadas para recibir a estudiantes, docentes y personal educativo en la jornada siguiente al acto electoral. El Gobierno de Río Negro destacó la articulación entre diferentes organismos para el cumplimiento del calendario académico y que el desarrollo democrático no afecte el derecho a la educación.

El Registro Civil tiene más de 4500 DNI esperando por sus dueños

A 48 horas de las elecciones legislativas en Río Negro hay unos 4.500 ejemplares de DNI que aguardan a ser retirados en las distintas delegaciones que el Registro Civil. Esos votantes tendrán que retirar el ejemplar en caso de que el padrón esté actualizado.

Se trata de ejemplares que fueron realizados hace más de 30 días y que no fueron recepcionados en el domicilio, por lo que existe la posibilidad de que estén listos para ser retirados en la delegación en la que fueron tramitados.

Aquellos rionegrinos que estén en esta situación, podrán consultar en el sitio web del Correo Argentino a través del link, donde se deberá ingresar el número de trámite que figura en la constancia de trámite entregada por el Registro Civil.

El director del Registro Civil provincial, Pedro Sánchez, confirmó que “hasta el mismo domingo de elecciones las dependencias estarán disponibles para realizar trámites vinculados al proceso electoral, especialmente el retiro de los DNI”.

“Estas dos semanas hubo más movimiento desde el Renaper; la gente los va retirando, pero aún restan muchos por entregar”, detalló el funcionario.

Explicó además cómo funciona el circuito de los documentos: “Cuando un ciudadano hace el trámite por renovación, extravío o cambio de domicilio, el DNI se fabrica y se envía por Correo Argentino. El correo debe realizar dos visitas domiciliarias y, si no logra la entrega, el documento vuelve al Renaper en Buenos Aires”.

Luego, esos DNI son reenviados a la Dirección Provincial en Viedma y desde allí a las delegaciones locales, lo que retrasa los tiempos. Para agilizar, “estamos coordinando con el Correo y el RENAPER para que los DNI no entregados queden directamente en Viedma y de allí se distribuyan a cada ciudad”, adelantó Sánchez.