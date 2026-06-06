En Río Negro, los ricoteros despidieron al Indio Solari

Los rionegrinos salieron a las calles en homenajes espontáneos para despedir a uno de los músicos más influyentes del rock argentino.

La muerte de Carlos Alberto Solari , el Indio , no fue solo una noticia que llegó desde Buenos Aires. En Río Negro, la pérdida se sintió como propia . Desde las ciudades cordilleranas hasta el Alto Valle, cientos de personas salieron a las calles este viernes para rendir homenaje a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock argentino , en jornadas cargadas de emoción, banderas y canciones.

En Bariloche , el epicentro del homenaje fue la plaza del Centro Cívico , uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Patagonia. Desde las 17 del viernes, comenzaron a llegar vecinos, músicos y familias enteras con remeras, banderas y el repertorio de toda una vida. Algunos lloraban en silencio, otros compartían recuerdos y muchos encontraron en el encuentro colectivo una forma de procesar la ausencia de quien fue referente cultural de generaciones enteras.

Los testimonios que circularon entre los presentes reflejaron la magnitud del vínculo que el Indio supo construir con sus seguidores a lo largo de décadas. No se trató de un homenaje organizado desde arriba, sino de una convocatoria espontánea que nació del dolor compartido y creció sola, alimentada por el afecto genuino de quienes encontraron en su música una forma de entender el mundo.

despedida indio solari bariloche

En el Alto Valle, la convocatoria en General Roca se organizó de manera autoconvocada para después de las 17 del viernes, en la tradicional esquina de Roca y Tucumán, uno de los puntos de encuentro más característicos de esa ciudad. Sin coordinación institucional ni convocatorias formales, los seguidores roquenses eligieron ese lugar como punto de reunión para tributar su propio adiós al Indio Solari, replicando la dinámica de homenaje espontáneo que se vivió en distintas ciudades del país.

despedida ricotera bariloche - foto el cordillerano El Centro Cívico de Bariloche fue el epicentro del encuentro ricotero este viernes. (Foto: gentileza El Cordillerano)

Weretilneck despidió al artista en sus redes

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, también se sumó a las expresiones de duelo. A través de sus redes sociales, el mandatario publicó un mensaje en el que destacó la trayectoria del músico y el legado que deja tanto en sus años al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su etapa solista.

ricotero

"Con su obra junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista, construyó una identidad artística única, capaz de atravesar generaciones y convertirse en parte de la historia cultural de nuestro país", escribió Weretilneck, que tituló su publicación con la frase "Hasta siempre, Indio". El gobernador extendió sus condolencias a la familia, a los amigos y a quienes encontraron en el arte del músico "una forma de entender y sentir la vida".

Embed HASTA SIEMPRE, INDIO



Hoy despedimos a una de las figuras más influyentes de la música argentina: Indio Solari.



Con su obra junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista, construyó una identidad artística única, capaz de atravesar generaciones y… pic.twitter.com/SXMmLAoE7I — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 5, 2026

La causa de su muerte: un ACV no traumático

La autopsia practicada al cuerpo del músico, que falleció en su domicilio del barrio Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular de tipo no traumático. Según confirmaron fuentes judiciales, Solari cayó en cercanías de la pileta climatizada de su vivienda, donde realizaba ejercicios de manera habitual, y los forenses no hallaron agua en sus pulmones. Los estudios complementarios estarán disponibles en un plazo de entre 15 y 20 días.

redonditos

El último adiós nacional: Avellaneda, el domingo

La despedida pública del Indio Solari quedó confirmada para este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, sobre la avenida Mitre al 5000.

La elección del predio no fue casual: además de sus ventajas logísticas —cercanía con la estación Domínico de la Línea Roca y acceso vehicular desde una de las principales arterias del sur del conurbano—, Avellaneda tiene una carga simbólica profunda para el universo ricotero. El Cilindro de Racing fue escenario de algunos de los recitales más convocantes de la banda, noches que quedaron grabadas en la memoria colectiva del rock nacional.

paisaje

Miles de seguidores de todo el país se preparan para acercarse al microestadio para despedir a quien, con su voz, sus letras y su figura inconfundible, marcó a fuego la cultura popular argentina de las últimas cuatro décadas.