Elecciones 2025: el Registro Civil tiene más de 4500 DNI esperando por sus dueños

Si la actualización ya está registrada en el padrón, tendrán que buscarlos antes de ir a votar. La buena: el Registro Civil atenderá el domingo.

El Registro Civil tiene aún 4500 ejemplares de DNI que no fueron retirados.

A 48 horas de las elecciones legislativas en Río Negro hay unos 4.500 ejemplares de DNI que aguardan a ser retirados en las distintas delegaciones que el Registro Civil . Esos votantes tendrán que retirar el ejemplar en caso de que el padrón esté actualizado.

Se trata de ejemplares que fueron realizados hace más de 30 días y que no fueron recepcionados en el domicilio , por lo que existe la posibilidad de que estén listos para ser retirados en la delegación en la que fueron tramitados.

Aquellos rionegrinos que estén en esta situación, podrán consultar en el sitio web del Correo Argentino a través del link, donde se deberá ingresar el número de trámite que figura en la constancia de trámite entregada por el Registro Civil.

director del Registro Civil provincial, Pedro Sánchez, confirmó que “hasta el mismo domingo de elecciones las dependencias estarán disponibles para realizar trámites vinculados al proceso electoral, especialmente el retiro de los DNI”.

“Estas dos semanas hubo más movimiento desde el Renaper; la gente los va retirando, pero aún restan muchos por entregar”, detalló el funcionario.

Explicó además cómo funciona el circuito de los documentos: “Cuando un ciudadano hace el trámite por renovación, extravío o cambio de domicilio, el DNI se fabrica y se envía por Correo Argentino. El correo debe realizar dos visitas domiciliarias y, si no logra la entrega, el documento vuelve al Renaper en Buenos Aires”.

Luego, esos DNI son reenviados a la Dirección Provincial en Viedma y desde allí a las delegaciones locales, lo que retrasa los tiempos. Para agilizar, “estamos coordinando con el Correo y el RENAPER para que los DNI no entregados queden directamente en Viedma y de allí se distribuyan a cada ciudad”, adelantó Sánchez.

El Registro Civil atenderá el domingo para entregas de DNI

Cabe destacar que excepcionalmente el Registro Civil abrirá las puertas de sus delegaciones el próximo domingo de 8 a 18 para entregar los DNI a quienes les haya quedado pendiente, así como también para aquellos que tengan que tramitar la Declaración Jurada para justificar ante la Justicia Electoral en caso de no poder acercarse a votar por motivos de fuerza mayor.

La ley electoral dispone que, para emitir el voto, es indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad que figura en el padrón electoral o uno más reciente. No se podrá sufragar, bajo ningún pretexto, con un ejemplar anterior, digital o con constancia en trámite.

En Cipolletti, el Centro de Documentación Rápida (CDR) ubicado en Belgrano 169 atenderá el domingo de 8 a 18, al igual que las sedes de General Roca y Viedma. Allí los ciudadanos podrán: