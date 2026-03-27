Repudiable: fue a robar a un supermercado y usó a su bebé como distracción

El acusado intentó sustraer dos perfumes y los colocó en el carrito de su hijo. El hombre atacó con puños y patadas a un empleado del comercio que intentó detenerlo.

El acusado intentó robar dos perfumes y los escondió en el carrito del bebé.

Un triste episodio de inseguridad tuvo lugar en el día de ayer en un supermercado chino ubicado en el Barrio San Pablo , Cipolletti . Un hombre intentó robar en el comercio, mientras utilizaba a su bebé de un año como distracción .

El robo fue descubierto por una empleada del local y derivó en una violenta agresión contra un trabajador , por lo que quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses . El hombre utilizó el cochecito de su hijo para colocar elementos sustraídos del supermercado.

El episodio tuvo lugar ayer jueves cerca del mediodía en un comercio , ubicado sobre Avenida Libertad al 200 . Según detalló el fiscal del caso, el hombre ingresó al local simulando ser un cliente .

De acuerdo a la investigación, el hombre utilizó a su pequeño hijo de un año como distracción, transportándolo en un changuito. En ese contexto, se apoderó ilegítimamente de dos perfumes, los cuales ocultó dentro del carrito para bebés, debajo de la cabecera.

supermercado mercaderia precios.jpg El hombre intentó robarse dos perfumes y los escondió en el carrito del bebé.

Con los elementos escondidos, intentó salir del local sin abonar, pero fue descubierto por el hermano del dueño del comercio. El hombre lo siguió e intentó impedir que escapara del lugar.

Intentó escapar y atacó a patadas al empleado

En ese momento, el acusado reaccionó con violencia para concretar la huida. Golpeó en el rostro al trabajador hasta derribarlo y, una vez en el suelo, continuó la agresión con patadas. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió la fractura de tibia y peroné, lesiones consideradas graves debido al tiempo de recuperación superior a los treinta días, según certificación médica.

Góndola supermercado .jpg El acusado golpeó violentamente al empleado del lugar, que intentó detenerlo.

El Ministerio Público Fiscal encuadró el hecho como robo calificado por haber causado lesiones graves y agravado por la utilización de un menor. Además, se expuso que el imputado posee cuatro condenas previas de cumplimiento efectivo entre 2015 y 2025 y tres declaraciones de reincidencia.

El acusado tiene antecedentes penales

Durante la audiencia, el defensor oficial no objetó la acusación ni la calificación legal. La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la investigación por cuatro meses y dispuso la continuidad de la prisión preventiva ante riesgos de fuga y entorpecimiento del proceso.