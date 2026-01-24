Incendio fatal: murió un hombre de 40 años por las quemaduras

El fuego se inició en una vivienda del barrio Colonia 17 de Octubre. La víctima fue encontrada cuando lograron extinguir las llamas.

Un trágico incendio se cobró la vida de un hombre el pasado viernes 23 de enero por la tarde en el oeste de General Roca . El hecho fatal tuvo lugar cuando una vivienda tipo casilla fue consumida por las llamas y tras la intervención de los Bomberos Voluntarios, descubrieron el cuerpo de hombre de 40 años. Personal policial, el gabinete de Criminalística y peritos de Bomberos trabajan en el lugar para establecer el origen del siniestro .

El dramático episodio se registró alrededor de las 19:30 cuando los vecinos observaron el humo que salía desde el interior de la casilla ubicada sobre la calle Las Petunias al 7000 de barrio Colonia 17 de Octubre . Intentaron apagar el fuego en distintas partes de la casilla sin éxito, hasta que alertaron a la Policía sobre la situación.

Esto motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios , una vez que arribaron al lugar las dotaciones comenzaron a extinguir las llamas , se encontraron con el peor escenario: un hombre sin signos vitales yacía en el interior de la vivienda.

El peor hallazgo

Se trata de una persona de sexo masculino de 40 años que se encontró sin signos vitales y que habría sido el morador de la casilla. Las causas del deceso del hombre habría sido por las quemaduras que le provocaron las llamas.

Los Bomberos Voluntarios continuaron trabajando para apagar las llamas y asegurar el sector para realizar las pericias correspondientes. Se dio intervención a la Fiscalía de turno y envió el cuerpo a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia.

El personal policial, trabajadores del gabinete de Criminalística y perito de Bomberos trabajaron en el lugar para llevar adelante las diligencias correspondientes y avanzar en la investigación para el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el hecho y descartar la participación de terceras personas. El caso fue caratulado “Incendio con víctima fatal / Muerte dudosa”.

Las causas que originaron las llamas continúan siendo materia de investigación al igual que la identidad de la víctima.

Se trata del segundo incendio registrado en la ciudad de General Roca durante la misma jornada del viernes, esta vez con un desenlace fatal.