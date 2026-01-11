Accidente fatal en la Ruta 65: un hombre murió cerca de General Roca

Un hombre que se trasladaba en una moto murió al chocar contra un camión. Personal policial trabaja en el lugar.

El siniestro fatal se registró esta tarde en J.J. Gómez. Foto de Archivo.

Este domingo, un nuevo accidente fatal se cobró la vida de una persona en la Ruta 65. Durante la tarde, una moto y un camión protagonizaron un choque en el que el conductor del menor rodado falleció. Según se conoció, el hecho se registró Ruta provincial 65 y calle Félix Heredia , en J.J. Gómez, en cercanías de General Roca.

De acuerdo a la información recolectada, un hombre mayor de edad, que conducía la motocicleta, murió tras chocar contra un camión . El conductor habría fallecido antes de que llegue la ambulancia, aseguraron.

El hecho se registró en el sector del semáforo instalado en ese cruce. Personal del Sistema Integral de Emergencias (Siarme) trabajó en el lugar pero no fue posible realizar maniobras de asistencia debido a su rápido deceso , según dio a conocer el medio ANRoca.

Hasta el momento, no fue confirmada la identidad de la víctima.

Rápidamente, personal policial trabajó en el lugar para que se lleve a cabo la realización de pericias con el objetivo de determinar las causas del siniestro fatal. Además, aseguran que en el lugar también fueron asistidos familiares de la víctima, que se encontraban en estado de shock.

El tránsito permaneció interrumpido sobre Ruta 65 y Félix Heredia. Recomendaron a los conductores circular por vías alternativas hasta que finalicen las tareas.

Trágico accidente en la Ruta 151: quién era la pareja de Cipolletti que murió en el brutal choque

En la madrugada de este domingo, dos personas murieron y otra resultó con heridas en un impactante choque frontal que protagonizaron dos vehículos sobre la Ruta Nacional 151, en cercanías de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo. El siniestro fatal se registró a la altura del radar de velocidad que se ubica a pocos kilómetros de Cinco Saltos.

El trágico choque fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa, informó Seny Radio en su perfil de Facebook. Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron en el acto los dos ocupantes del auto, el conductor y una mujer.

Las víctimas eran Braian Ezequiel Vera de 30 años, oriundo de Fernández Oro y Daniza Amadís Ávila de 23 años, de Cipolletti.

Además, confirmaron que sus restos serán velados este domingo en Cipolletti, en Don Bosco 1517 desde las 19 horas hasta la 1 y mañana a partir de las 8.30 a 11 horas.