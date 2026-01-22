Voraz incendio de un colectivo sobre la Ruta 22

El incidente se registró en la rotonda de Ruta 22 y Ruta 6. Tres dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar.

Esta tarde, un colectivo fue consumido por el fuego sobre la Ruta 22 . El vehículo perteneciente a una empresa particular se incendió mientras circulaba por la cinta asfáltica. Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación.

Según detallaron, el incidente se registró en la rotonda de Ruta 22 y Ruta 6 , en la ciudad de General Roca. El siniestro ocurrió alrededor de las 18 horas, en un horario de gran circulación por la zona.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios para controlar el incendio y evitar mayores incidentes.

Según las primeras hipótesis en el lugar, se presume que el fuego se originó por una falla mecánica del vehículo. Confirmaron que el conductor logró salir ileso por sus propios medios antes de que el rodado se consuma por completo.

Además, informaron que al momento del incendio no había pasajeros a bordo del colectivo. La situación generó importantes demoras en el tránsito, por lo que se recomienda circular con extrema precaución por la zona.

Un grave incendio destruyó un colectivo en Plottier: 15 pasajeros fueron evacuados

Ayer, un hecho similar ocurrió en Plottier. Cerca de las 9 se registró el incendio de un colectivo de la línea 50 B de Plottier que circulaba con una gran cantidad de pasajeros a bordo. En poco tiempo, las llamas cada vez más altas consumieron el vehículo blanco y amarillo, que terminó con pérdidas totales.

Gracias a la rápida reacción del chofer frente a la emergencia, quien alcanzó a estacionar en la esquina de Avenida San Martín y Don Bosco, todas las personas fueron evacuadas de inmediato y todos salieron ilesos.

"Fuimos alertados a las 8:49, el colectivo urbano, transportaba a 15 pasajeros, quienes lograron salir todos gracias a la evacuación que hizo el chofer", informó Carlos Mansilla, jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, a LM Neuquén.