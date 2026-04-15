Las bajas de Cipo para visitar a Deportivo Rincón y los posibles reemplazantes

El Albinegro deberá hacer varios cambios para jugar ante Deportivo Rincón por los suspendidos y lesionados que tiene en el plantel.

El cuerpo técnico de Cipo tendrá que hacer cambios obligados en el partido ante Deportivo Rincón.

Luego del empate en casa ante Costa Brava, Cipo comenzó una nueva semana de entrenamientos con la mirada puesta en el próximo desafío. El sábado a las 16:30 visitará a Deportivo Rincón en el estadio Elías Moisés Gómez, por una nueva fecha del Federal A.

Para el duelo ante el León, el Albinegro llega en un contexto complejo, ya que las cinco ausencias por lesiones y suspensiones obligan a rearmar el equipo.

Cipo buscará sostener la sumatoria de puntos que trae desde la segunda fecha, en un arranque que ya muestra sus primeras complicaciones.

Una baja en cada sector de la cancha para Cipo

El último partido dejó tres ausencias directas. La más sensible es la de Brandon Obregón, eje del mediocampo y principal generador de juego, quien vio la roja directa sobre el cierre del primer tiempo tras la cuestionable decisión del árbitro Jonathan Correa. Todo indica que recibirá dos fechas de suspensión.

A eso se suma la expulsión del capitán Víctor Manchafico, quien se fue por doble amarilla: una tras un reclamo en el entretiempo y otra luego de una infracción en el complemento. En su caso, sería una sola fecha afuera, con regreso previsto ante Fadep.

La tercera preocupación llegó desde lo físico. Andrés Almirón salió lesionado en el segundo tiempo con una molestia en el isquiotibial izquierdo. El “Wacha” dejó la cancha visiblemente afectado y ahora espera los estudios para confirmar si se trata de un desgarro.

“Sabemos lo importantes que son para nosotros Andrés, Mancha y Brandon, pero afuera hay chicos que están trabajando. Hay calidad de jugadores tanto adentro como afuera, mientras le metamos la intensidad que buscamos vamos a andar bien”, sostuvo Nehuén García post partido ante Costa Brava.

Pero la lista no termina ahí, ya que arrastraban lesiones Gonzalo Lucero, quien sufrió un desgarro en la segunda fecha ante San Martín de Mendoza, y Nicolás Peralta, con una lesión similar tras el empate en Las Heras frente a Huracán.

“No está bueno que nadie se nos caiga del barco pero rápidamente se ponen a trabajar los muchachos y van a volver rápido también. El grupo está para respaldar a aquel que se caiga”, agregó Yago Piro.

Peralta podría reaparecer, aunque será evaluado durante la semana. Lucero tendría al menos una semana más de recuperación y en el caso de Almirón todo dependerá de los resultados médicos. A esto se suma un factor extra: el partido se jugará sobre césped sintético, una superficie exigente que no es la ideal para arriesgar futbolistas.

Los posibles reemplazantes

En medio del panorama, el entrenador Fabián Enríquez empieza a armar el rompecabezas mirando al banco.

ON - Futbol Cipolletti vs Costa Brava (3) Omar Novoa

En defensa, para acompañar a Piro, el primer nombre que aparece es el de Juan Cruz Huichulef, que ya sumó minutos el último domingo. También surge la alternativa de Benjamín García, quien ya tuvo rodaje en el torneo y que en la temporada pasada jugó con Piro ante Olimpo de visitante.

En la mitad de la cancha, la ausencia de Obregón le abre la puerta a la titularidad de Claudio Mosca. El experimentado volantes es habitual recambio en todos los partidos. Además, Sergio Ranquehue y Valentín Flores son otras opciones para acompañar a Marcos Pérez.

Más adelante, la salida de Almirón deja un hueco que podría ocupar Ulises Romero, quien viene sumando minutos y que reemplazó al chaqueño el último domingo. También aparece Fernando Pettinerolli, con conocimiento del sintético de Rincón, y el juvenil Lucas Vázquez como variante ofensiva.

En ataque, el doble nueve parece una fija con Federico Acevedo y Sebastián Jeldres desde el arranque.

ON - Futbol Cipolletti vs Costa Brava (23) Omar Novoa

Como alternativa está Andrés Domínguez, quien entró ante Costa Brava, pero por la expulsión de Manchafico salió reemplazado para el ingreso de Huichulef.

Por otro lado aparece Facundo Berezoski, una de las sorpresas en la lista de Enriquez asoma como alternativa con potencia física y presencia. El jugador de 22 años, con pasado en el Deportivo Roca, Independiente de Neuquén y Atlético Neuquén, llegó en las pruebas de enero al Albinegro luego de estar en las inferiores de San Martín de San Juan. Desde su llegada viene sumando minutos en la Liga.