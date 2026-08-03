Se manifestarán este jueves 6 en la ciudad contra la cuestionada "extranjerización" de las tierras

En la ciudad, se manifestarán este jueves contra el proyecto nacional de inviolabilidad de la propiedad privada, también llamado de extranjerización de tierras.

La Asamblea Multisectorial de la ciudad se manifestará este jueves en la plaza San Martín contra el tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad, al que llaman de extranjerización de tierras.

La Asamblea Multisectorial de la ciudad se unió al cuestionamiento de diversos sectores nacionales contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada del Ejecutivo nacional, también conocido como proyecto de "extranjerización" de las tierras. Al efecto, convocó a manifestarse en la plaza San Martín este jueves 6, jornada prevista para el tratamiento de la iniciativa en el Senado.

En la convocatoria de la Multisectorial , participan organizaciones e instituciones sociales, gremiales, barriales y de derechos humanos, las que están solicitando que los concurrentes a la actividad lo hagan portando una bandera argentina. Además, como parte de la manifestación, se formulará un contundente reclamo por la soberanía argentina en las Islas Malvinas, hoy en poder del colonialismo inglés.

El horario programado para la expresión pública contra el proyecto, al que también se conoce irónicamente como de "inviolabilidad de la extranjerización", ha sido establecido para las 17.

La Asamblea Multisectorial de la ciudad está convocando a manifestarse contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada del gobierno de la Nación, al que también se conoce como ley de extranjerización de tierras.

El dirigente Luis Giannini, ex referente del gremio UnTER y actual militante de los jubilados cipoleños, indicó que en la Multisectorial "asumimos que es necesario movilizarnos acá en Cipolletti", al igual que lo harán numerosas organizaciones e instituciones el mismo jueves hacia el Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, ya que existe "mucha preocupación" por el proyecto del Poder Central, que "es para rematar a la Argentina, para entregar nuestro territorio y convertirnos en colonia".

Precisó que la inquietud generalizada que suscita la iniciativa oficial se debe a que alcanza "un punto extremo que nunca se había dado en la Argentina", con un gobierno nacional empecinado en "desconocer todo lo que significa el patrimonio común de los Argentinos. Y eso es muy grave".

La Multisectorial contra la falacia absoluta

El dirigente de la Multisectorial enfatizó que la misma denominación de inviolabilidad de la propiedad privada "es una falacia absoluta", ya que su principal promotor gubernamental es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger".

Ocurre que el funcionario fue "uno de los autores del Corralito", como se conoce al desacreditado y repudiado mecanismo implementado "al final del gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa", por el cual "se quedaron con los ahorros de miles y miles de argentinos". Junto con Sturzenegger, el gran responsable ideológico del Corralito fue el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Por eso, Sturzenegger "es el primer violador de la propiedad privada de los ahorros de un montón de gente en la Argentina".

Algo parecido a la esclavitud

Giannini sostuvo también que la falacia que esconde la denominación del proyecto es similar a la argucia del Ejecutivo nacional de llamar "ley de modernización laboral" a una legislación que, en lugar de mejorar las relaciones del trabajo, "ha significado un empeoramiento terrible de las condiciones laborales de mucha gente. En realidad, esa ley prácticamente ha convertido el trabajo asalariado o en relación de dependencia en algo parecido a la esclavitud".

Ahora, con la supuesta inviolabilidad de la propiedad privada el gobierno nacional pretende "impedir que, hacia adelante, el Estado pueda definir" políticas en las que las tierras del país "tengan una función social o que puedan disponerse de otra manera que no sea" para la cual han sido apropiadas por particulares.

En el fondo, "lo que pretenden es entregar grandes porciones de territorio al capital extranjero y al control del país del cual estamos ya sometidos colonialmente, que es Estados Unidos y algunos otros".

La Pastoral Social también se opone

Entre quienes se han expresado en la zona en contra del proyecto gubernamental, se cuentos los equipos de Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue. Lo hicieron a través de un pronunciamiento que titularon "En defensa del bien común frente a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada".

En el documento, se destaca que "la Pastoral Social, fiel a la enseñanza de la Iglesia y a la Doctrina Social expresada en la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, manifiesta su profunda preocupación" la iniciativa oficial.

Propiedad privada con función social

Se indica que "la tierra, especialmente en la Patagonia, no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva. Como recuerda la encíclica: 'la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión.' Este principio del destino universal de los bienes nos obliga a reconocer que la propiedad privada tiene una función social y debe estar siempre subordinada al bien común".

Se subraya que "la Patagonia, territorio de pueblos originarios y de comunidades que buscan vivir en armonía con la creación, es un espacio que clama por justicia. La concentración y la apropiación por compra de tierras en manos de unos pocos", sean argentinos o extranjeros "haciendo de esto un pingüe negocio inmobiliario y de los bienes que en ellas se encuentren" como agua, minería, gas y bosques "contradice la enseñanza evangélica y la tradición de la Iglesia, que nos llama a cuidar la casa común y a garantizar que cada persona tenga acceso a los bienes necesarios para una vida digna".