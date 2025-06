La Multisectorial se manifestará en respaldo de la ex presidenta Cristina Kirchner

La Asamblea Multisectorial de Cipolletti ha convocado para este miércoles, a partir de las 16, a una manifestación en la plaza San Martín, en la que se brindará un respaldo a Cristina Fernández de Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria por la llamada causa "Vialidad". Diversos sectores y organizaciones, en particular, vinculados al peronismo, apoyan a la ex mandataria.

Además de Cristina, hay 14 citados, incluido el ex canciller Timerman. La Asamblea Multisectorial de Cipolletti se reunirá y manifestará este miércoles 18 de junio en apoyo de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tras el fallo judicial de la Corte Suprema que convalidó la condena a prisión para la ex mandataria.

En Cipolletti, la Asamblea Multisectorial está integrada por gremios, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, nucleamientos estudiantiles y agrupaciones de jubilados, entre otros sectores.

La Multisectorial ha cumplido una intensa agenda de protestas desde el inicio del actual gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, aunque en anteriores mandatos, como el del ex presidente Alberto Fernández, también ha hecho oír sus reclamos, a través de protestas en la calle.

De este modo, una parte de la sociedad cipoleña se expresará en rechazo de la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien deberá cumplir una pena de privación de la libertad durante seis años, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa "Vialidad".

A la ex mandataria le concedieron en horas recientes el beneficio de la prisión domiciliaria, pero deberá llevar una tobillera electrónica y deberá acatar un régimen restringido de visitas.

La Multisectorial y otros respaldos

Además de la actividad de la Multisectorial, se conoció un pronunciamiento en respaldo de Cristina Kirchner por parte de los partidos Justicialista, Comunista, Nuevo Encuentro y Patria Grande y del Movimiento Evita, la Asociación Civil Podemos Ser Mejores, el Movimiento 1° de Mayo, la Agrupación Enrique Santos Discépolo y la Junta Promotora de la APDH del Alto Valle.

El texto, titulado como "Contra la discriminación política de la compañera Cristina", sostiene que en la actualidad "estamos asistiendo a un gobierno, que en forma directa, realiza la utilización de los peores artilugios y artimañas de todo lo que está a su alcance, con tal de despejar el camino para seguir consumando su política de devastación nacional".

La similitud de tal accionar gubernamental "con un 'blitzkrieg' alemana y nazi es asombrosa", al monopolizar "en forma concentrada y al mismo tiempo poder judicial, poder mediático y a todo un aparato de inteligencia puesto a su exclusivo servicio con un objetivo largamente perseguido".

Identidad política peronista

Según el documento, el objetivo en cuestión "tiene nombre, apellido e identidad política y se llama Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de los argentinos y hoy presidenta del Partido Justicialista" nacional.

Por tal motivo, "el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la proscripción política de la compañera Cristina, máxima figura del sector opositor a este gobierno, es un hecho que llegó para colmar la paciencia política de una gran parte de la ciudadanía".

Resulta pues que "el ajuste indefinido y criminal al que está sometido el pueblo, en un escenario político y social de continuo deterioro, es alarmante", a la vez que "la acción persecutoria de este gobierno contra toda persona que intente alzar una voz de protesta es criminal".

Por lo tanto, "es nuestra decisión firme e intransigente" expresar "un rechazo unánime" al fallo condenatorio de la ex mandataria, ya que "atenta contra los Derechos Humanos y, lo que es más imperativo, la vigencia plena de un Estado de Derecho".

Planteo y crítica

Las organizaciones enfatizan que su planteo "contrasta" con la posición asumida por el actual gobernador Alberto Weretilneck", quien, "con una tibieza propia de aquellos que escoden segundas oportunidades", ha expresado recientemente que “hay que respetar las decisiones de cada uno de los tres poderes que integran la Nación”.

En conclusión, "desde Cipolletti rechazamos en forma unánime" la condena judicial a Cristina Kirchner, por lo que "consideramos un avasallamiento a su figura política y como mujer, sobre todo después del intento de magnicidio" de que fuera objeto.

Todo esto mientras "seguimos preservando en la memoria el aberrante hecho del bombardeo sobre Plaza de Mayo de las fuerzas de la aviación naval del 16 de junio de 1955, que asesinó a más de 300 argentinos y argentinas inocentes que circulaban por la zona como parte de su vida cotidiana. No olvidamos, no perdonamos y no a la proscripción política en democracia. Vienen por Cristina...Vamos con Cristina".