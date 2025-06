Qué dijo Javier Milei sobre el fallo de la Corte Suprema contra Cristina

El presidente Javier Milei mostró su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos y no la exculpa de prisión. La expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión Ante la expectativa por el fallo, el mandatario, quien se encuentra en Israel de viaje, posteó inmediatamente en las redes sociales.

Ante una expectativa inusitada en el país, con concentraciones de militantes K, la Corte Suprema ratificó la condena a la ex presidenta al rechazar por unanimidad los recursos presentados por su defensa en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentado por la ex mandataria y sostuvo que "el debido proceso ha sido salvaguardado" y que "la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley".

Además, se ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, desestimando el recurso del Ministerio Público por considerarlo "inadmisible" según el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

horacio-rosatti-carlos-rosenkrantz-y-ricardo-lorenzetti-jueces-de-la-corte-suprema-foto-centro-de-in-696x390.jpg

Según el fallo, "las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida", y se remarcó que Cristina Kirchner "relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para intereses particulares". La condena incluye también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.

La respuesta al Presidente del periodismo y la política

La exdiputada nacional por la Coalición Cívica- ARI, Lilita Carrió, fue quien recordó inmediatamente al periodista Jorge Lanata, quien con su equipo investigó lo que después la causa Vialidad.

Lo hizo con una foto del periodista fallecido recientemente luego de una larga internación.

“Hoy me hace falta Jorge”, escribió la dirigente política.

Desde el periodismo, ante la crítica generalizada del Presidente, el periodista Nelson Castro de TN, le respondió y aclaró al mandatario cómo sucedieron los hechos para que la Corte Suprema haya llegado a esta instancia.

“Quiero decirle al Presidente de la República lo indignante que es este mensaje. Hoy Cristina está presa porque hubo periodistas que investigaron y esa investigación nació en esta casa con Jorge Lanata con ese equipo fenomenal con PPT, con Ignacio Otero, Maira Eugenia Duffard, Luciana Geuna, Nicolàs Wiñazki, Gastón Cavabagh, Maximiliano Heiderscheid, Rodrigo Alegre y Ricardo Ravanelli como productor ejecutivo”, cuestionó y agregó: “Si no hubiera sido por ese periodismo, cuando la justicia no hacía nada, hoy no hubiéramos llegado a esto”.