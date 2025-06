La reacción de Pablo Echarri tras la condena de Cristina Kirchner

El actor y marido de Nancy Dupláa realizó un posteo en sus redes sociales horas después de que se conoció la sentencia oficial y fue contundente: "Se sabia, no es sorpresa. Hecho consumado". Pero esto no es todo, ya que luego agregó: "Una losa de cemento sobre la clase media y baja argentina que no podrá recuperar los derechos perdidos. Por ahora".

Echarri además pidió por una "unidad a pleno" y subrayó que "La derecha no para de trabajar por la vuelta del peronismo. Hasta la victoria siempre". Quien también posteó en su cuenta de Instagram fue su mujer y siguiendo la línea de su pareja, dejó un claro mensaje: "Tengo un dolor aquí, del lado de la patria".

En el año 2024, Pablo Echarri mostró su apoyo a Cristina luego de que se leyó la condena y en ese momento realizó también un fuerte descargo en apoyo a la expresidenta: "Te banco una y otra vez, hasta el final de todo. El tiempo y la construcción de una alternativa verdaderamente peronista que dé respuesta a esta espantosa degradación institucional, pondrá las cosas en su lugar".

Yanina Latorre y Marcela Feudale se cruzaron por el tema de Cristina

Todo comenzó cuando el abogado salió al aire para dar su análisis sobre la resolución judicial que dejó firme la sentencia por corrupción en la obra pública. Al poco tiempo, Marcela Feudale lo interrumpió con una contundente pregunta: "¿No te parece a vos que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente no es grave cuando tiene una causa de su principal opositor?".

D’Alessandro, sin dudar, respondió: "No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández". La locutora, firme en su postura, retrucó: "Pero los de la Corte Suprema no".

Luego, Feudale puso en duda la legitimidad de los nombramientos en el máximo tribunal y expresó: "Yo lo que digo es que me parece bastante turbia la historia de los nombramientos de los jueces de la Corte, es un punto de vista. Me parece que la Justicia tiene que ser muy clara". D'Alessandro contestó: "No importa eso, porque sino caemos en argumentos que son los que rechaza la Corte".