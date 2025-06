Cipoleños expresaron su apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner

Un grupo de cipoleños se concentró en la plaza San Martín en respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en repudio a su condena a prisión.

Se reunieron el martes en la plaza San Martín dirigentes y militantes sociales, gremiales, estudiantiles, políticos y de derechos humanos para manifestar su respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y rechazar su condena judicial.

Un grupo de cipoleños se reunieron el martes en la plaza San Martin para expresar su apoyo a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y rechazar el fallo de la Corte Suprema de la Nación que ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la ex mandataria.

AUTOCONVOCADOS POR CRISTINA KIRCHNER.jpg Militantes de agrupaciones como el Movimiento Evita, el Frente Grande y Dignidad Rebelde, junto con referentes de organizaciones gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y de jubilados expresaron su apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro se convocó por las redes sociales apenas conocerse el fallo que prevé el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta de la Nación por dos períodos, el primero entre el 10 de diciembre de 2007 y el 10 diciembre 2011 y el segundo entre el 10 de diciembre de 2011 y la medianoche del 9 de diciembre de 2015.

En su primer mandato presidencial, sucedió en el cargo a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, quien falleciera el 27 de octubre de 2010.

Además, entre 2019 y 2023 ocupó el cargo de vicepresidenta de la Nación, acompañando en su función al ex presidente Alberto Fernández.

Los participantes de la reunión no ocultaron su malestar no solo por el fallo de la Corte Suprema, que cuestionaron por estar supuestamente "amañado" y viciado de "parcialidad", sino también por lo que calificaron como una auténtica "persecución política" contra la ex mandataria.

El máximo tribunal contra la ex Presidenta

Los cipoleños evaluaron que la decisión del máximo tribunal de la Nación puede sentar "un precedente peligroso" para el sistema democrático y para los derechos fundamentales de la ciudadanía. En su opinión, se habrían conjurado contra la ex presidenta Cristina Fernández el poder político, en la figura del actual presidente Javier Milei y del ex presidente Mauricio Macri, el poder económico "más concentrado", el "partido" judicial y los medios "hegemónicos" de comunicación nacionales.

Consideraron que ahora se puede potenciar "la deriva autoritaria y represiva" que le achacan al gobierno de Milei y destacaron los riesgos que pueden correr en adelante los opositores y detractores de la actual administración nacional, tanto políticos como sindicales, sociales y de diversos sectores.

El sacudón de la condena

A raíz del sacudón que representa para el escenario público argentino la condena en firme contra la ex presidenta, los referentes y militantes decidieron convocar para la tarde de este miércoles, en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, a una reunión de la Multisectorial de Cipolletti.

En la ocasión, se concretará una evaluación pormenorizada del momento político del país y de las consecuencias que puede deparar la detención y encarcelamiento de la ex mandataria que ordenó la Corte Suprema. Por tal motivo, todo el mundo estará expectante de lo que ocurra en las próximas horas y días. La conmoción que ocasionó la definición judicial no hará bajar la guardia a una parte de la dirigencia local.