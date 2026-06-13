El conmovedor gesto en una calle de Cipolletti: Regalan ropa de abrigo al que pasa y lo necesita

La movida solidaria se realiza este sábado en un sector de nuestra ciudad. Enterate donde es exactamente y que entregan.

Frente a las bajas temperaturas que se anuncian en los pronósticos del tiempo para la región, se puso en marcha una iniciativa solidaria de gran impacto social en Cipolletti .

Una grupo de mujeres, presuntamente miembros de una organización comunitaria, comenzó a entregar prendas invernales de forma totalmente gratuita, buscando aliviar el impacto del frío en los sectores más vulnerables de la comunidad.

La campaña está diseñada para cubrir las necesidades de todos los rangos etarios, desde los más chicos hasta los adultos mayores. Entre los artículos disponibles se encuentran camperas, buzos, pulóveres, bufandas, gorros y calzado invernal.

Los organizadores destacaron que la prioridad es que ningún grupo familiar se quede sin la protección necesaria para afrontar la temporada invernal.

Dónde retirar las donaciones

La distribución centralizada de las prendas se está llevando a cabo en el centro de la ciudad. Las familias que necesiten retirar indumentaria o aquellas personas que deseen acercar nuevas donaciones pueden dirigirse directamente a la calle Jorge Newbery 2133 de Cipolletti. La atención se realiza por orden de llegada hasta agotar el stock de ropa disponible para la jornada.