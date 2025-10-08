Video: el emocionante vuelo de dos cóndores andinos tras su liberación en Sierra Pailemán

Las aves nacieron bajo el cuidado del Programa de Conservación. Viajaron desde el Ecoparque de Buenos Aires para su liberación.

Dos cóndores andinos fueron liberados en la Sierra Pailemán de Río Negro y su primer vuelo en libertad quedó captado por las cámaras durante la emocionante jornada . Se trata de Camin y Kuraq , dos aves que nacieron en el Programa de Conservación del Cóndor Andino y viajaron desde el Ecoparque de Buenos Aires para su liberación.

Los cóndores de aproximadamente un año y medio de edad , llegaron desde la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) del Ecoparque Interactivo de Capital Federal. Luego de un período de adaptación en la base operativa de Sierra Pailemán , fueron liberados ayer martes 7 , en el marco del Programa que busca preservar una de las especies más emblemáticas de Sudamérica.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que la liberación se hizo en presencia de profesionales de la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro , equipos técnicos, investigadores y voluntarios comprometidos con la conservación de aves.

El Programa de Conservación del Cóndor Andino lleva más de dos décadas de trabajo ininterrumpido y permitió la liberación de más de 70 ejemplares en distintos puntos de la Patagonia. La iniciativa es coordinada por la Fundación Bioandina Argentina, en conjunto con el Ecoparque Interactivo y las distintas provincias, entre ellas Río Negro que reflejan el compromiso con la recuperación de la especie emblemática.

Así fue el primer vuelo en libertad de dos cóndores

Sierra Pailemán, la primera base del programa de Conservación

Sierra Pailemán es la primera base operativa del programa de Conservación del Cóndor Andino. Desde su creación en 2003, el lugar se transformó en un espacio clave para la rehabilitación y monitoreo de aves nacidas en cautiverio o rescatadas de situaciones de riesgo. Cada liberación expone la necesidad de sostener las políticas públicas de conservación de aves.

El cóndor andino en Argentina, habita la Cordillera de los Andes en provincias como Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta, Tierra del Fuego y en la zona central del país. Esta especie se alimenta de carroña, cumpliendo un rol invaluable en los ecosistemas al evitar la proliferación de bacterias que pueden generar enfermedades en los humanos.

El cóndor andino: una especie en peligro de extinción

La especie fue declarada en peligro de extinción y está protegida por la Ley Nacional N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La principal amenaza que afecta al cóndor andino es la ingesta de cebos tóxicos, una práctica ilegal utilizada por los ganaderos para el control de las especies predadoras.

Desde la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro celebraron la liberación de Camin y Kuraq y reafirmaron el compromiso provincial con la protección de la fauna autóctona a través de políticas públicas que conserven la especie.

La liberación de Camin y Kuraq, un esfuerzo en conjunto

“Es fundamental sostener estos esfuerzos conjuntos y seguir trabajando para erradicar las prácticas que amenazan su vida y la de otras especies de nuestra región. Un esfuerzo que se viene sosteniendo como política pública por medio del área de Fauna, del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de Río Negro” indicó el Gobierno de Río Negro.

La liberación de Camin y Kuraq no sólo representa la oportunidad de las aves de vivir en un entorno natural, también simboliza el resultado del trabajo colectivo sostenido entre instituciones, profesionales y voluntarios que trabajan para la conservación de las especies.

Con estas nuevas liberaciones, ya son 72 cóndores andinos que recuperaron la libertad gracias al trabajo coordinado desde Sierra Pailemán en Río Negro.