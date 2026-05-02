Derrumbe fatal y muerte de un obrero: exigen excluir a la empresa del registro de proveedores del Estado

La familia de Hugo Ariel Breppe, el trabajador que murió en el colapso de la tierra, presentó un pedido formal ante el Gobierno de Río Negro. La iniciativa cuenta con 600 firmas de apoyo.

Tres operarios que realizaban una excavación para una obra de cloacas en la zona del Canal Grande de General Roca , fueron arrastrados por un torrente de agua que provocó un derrumbe . Uno de los obreros fue rescatado rápidamente y trasladado de urgencia al hospital, horas más tarde, se confirmó que uno de los trabajadores murió.

Se trata de Hugo Ariel Breppe , el obrero que quedó completamente atrapado bajo tierra por el colapso de terreno. Otro de los trabajadores, Adrián Gutiérrez quedó encerrado a la altura de la cintura, la escena era tan crítica que en la superficie apenas se podía ver el casco de seguridad del obrero.

A raíz de la trágica muerte en un contexto de accidente laboral y cuestionamientos a las medida de seguridad, la familia de Hugo Ariel Breppe, el operario fallecido el 9 de marzo presentó un pedido formal para excluir a la empresa del registro de proveedores del Estado Provincial.

La carta presentada ante el Gobierno de Río Negro cuenta con 600 firmas reunidas en la localidad. La viuda de Breppe, Miriam Flores confirmó que ya realizó la entrega de las carpetas con firmas ante las autoridades provinciales para solicitar que se evalúe la continuidad de la firma dentro del esquema de contrataciones del Estado.

TRAGEDIA ROCA La familia de Breppe advierte que las condiciones de seguridad de la obra no eran suficientes.

La presentación del documento suma un nuevo capítulo al caso y traslada el reclamo del plano judicial al institucional, ya que la solicitud será analizada por el Gobierno de Río Negro, el organismo encargado de la administración del registro de proveedores y asignación de obras en las licitaciones.

El pedido no se trata de una decisión automática, sino que deberá ser evaluado dentro de los procedimientos administrativos vigentes.

La causa permanece en etapa de investigación y toma de testimonios

La causa penal que investiga el hecho sigue su curso en la Fiscalía de Roca y actualmente se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, con diligencias ya concretadas como allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, además de pericias en el terreno orientadas a reconstruir la trágica secuencia.

PELIGRO El trágico derrumbe tuvo lugar en una obra de cloacas en la zona del Canal Grande de General Roca.

En paralelo, el mismo día de accidente se labró un acta de inspección oficial en la obra y la Secretaría de Trabajo dispuso la suspensión preventiva de las tareas de excavación, para resguardar a los trabajadores hasta que se acrediten las condiciones de seguridad adecuadas para ese tipo de tareas.

siarme El obrero fue rápidamente trasladado al Hospital pero horas después confirmaron su deceso.

Apuntan a reconstruir la trágica secuencia

Con el avance de la investigación, comenzaron a incorporarse declaraciones de las personas que trabajaron en la obra, con el objetivo de reconstruir cómo se desarrollaban las tareas previas al fatal derrumbe.

De esta manera, esos testimonios desarrollarán las condiciones de trabajo que serán evaluadas en el expediente, en el marco de la investigación que busca determinar las responsabilidades por el trágico episodio. Actualmente, se reúnen los elementos que forman parte de la causa y que deberán ser analizados junto con las pericias técnicas.