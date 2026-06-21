Andrés Almirón, el héroe en la victoria de Cipo: "No me entrego en ningún momento"

El autor del gol es naturalmente volante, pero tuvo que jugar de lateral derecho y le dio la victoria a su equipo.

No todos los goles recordados son los que dan títulos. En la construcción de un equipo que busca llegar lejos, todas las victorias son importantes y más cuando se dan sobre la hora. El tanto de Andrés Almirón , en el minuto 94, para que Cipo le gane a Deportivo Rincón por el Federal A , es uno de ellos.

El zurdazo del volante chaqueño quedará en la memoria porque significó un triunfo fundamental para el albinegro en sus aspiraciones y encima llegó en el último ataque del partido.

"Creo que sirvió el esfuerzo que hicimos. Venimos haciendo las cosas bien y se está notando. Tenemos pendiente ganar más de visitante, pero creo que el triunfo de hoy es merecidísimo porque lo buscamos desde el primer minuto. Somos justos ganadores porque hicimos el primer gol, en una distracción nuestra nos empatan pero no lo dejamos de buscar nunca", comenzó diciendo Almirón a Canal 10 en el campo de juego.

ON - Futbol Cipolletti vs Deportivo Rincon (2) Omar Novoa

El albinegro sacó la mayoría de los puntos que tiene hasta acá jugando en casa, mientras que en la ruta le ha costado un poco más. De visitante solo le ganó a Deportivo Rincón este año, pero igualmente está puntero en la zona 3.

El chaqueño es un volante que en Cipo mostró toda su capacidad goleadora desde que llegó en el verano del 2025. Sin embargo, esta temporada tuvo que ser rueda de auxilio para Fabián Enríquez ante las lesiones o expulsiones de Nicolás Trejo y Yago Piro, quienes habitualmente se reparten el lateral derecho.

Con la "4" en la espalda, Almirón tiene más responsabilidades defensivas, pero siempre aporta lo suyo en ataque. Esta temporada no tenía goles, hasta el que convirtió en la tarde del domingo. Eso fue otro de los motivos que lo llevó a celebrarlo sacándose la camiseta: "Tenía que festejarlo así porque se me venía cerrando el arco. A esta altura el año pasado tenía seis o siete goles. Hoy se abrió, fuimos justos ganadores".

ON - Futbol Cipolletti vs Deportivo Rincon (9) Omar Novoa

"El esfuerzo que hago día a día, no me entrego en ningún momento y se abrió el arco. Gracias a Dios y al esfuerzo de mis compañeros también. Lo buscamos, tiré una pared con Maxi López, me la dejó servida, cerré los ojos, metí un zurdazo y por suerte se metió en la red", valoró.

Una fecha especial

Jugar lejos de casa es uno de los desafíos que tienen los futbolistas en esta categoría. Andrés aprovechó para mandarle saludos a su familia en Resistencia. "Estaban todos pendientes, un día especial por el día del padre. Dejame mandarle un saludo a mi papá, a mi cuñado Juan, que es como un segundo padre para mi, a mi hermano Alejandro. Hoy se festeja doble. Que los padres vayan a seguir festejando su día", cerró.