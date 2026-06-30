Cipo sumó dos refuerzos más y ahora va por el delantero que pidió el técnico

El Albinegro ya tiene a tres jugadores nuevos entrenando a la par del grupo y buscan un centrodelantero.

Cipo no se detiene con las negociaciones , mientras el equipo busca clasificarse a la Fase Campeonato del Federal A. L a dirigencia albinegra sigue buscando cumplir con uno de los pedidos del entrenador Fabián Enríquez.

Después de oficializar la llegada del volante Luciano Gutiérrez, en la previa del empate frente a FADEP , este lunes la institución confirmó dos incorporaciones más y quedó a un solo refuerzo de completar los cuatro cupos habilitados por el reglamento.

Uno de los nombres ya es conocido por el pueblo albinegro. Se trata de Leandro Vella , quien regresará a La Visera de Cemento luego de haber defendido la camiseta de Cipolletti durante la temporada pasada, cuando también arribó como incorporación de mitad de campeonato durante el ciclo de Daniel Cravero .

ON - Futbol Cipolletti vs Kimberley (14) Omar Novoa

El volante ofensivo llega procedente de Kimberley y dejó un grato recuerdo entre los hinchas. Disputó 11 encuentros con la camiseta albinegra y su actuación más recordada fue justamente ante el Dragón cuando marcó dos goles en la victoria por 3 a 1 sobre Kimberley en La Visera de Cemento, por la tercera fecha de la Fase Campeonato.

La otra incorporación apunta a reforzar una de las zonas que el cuerpo técnico pretendía jerarquizar, la defensa. Cristian González, experimentado marcador central de 36 años, llega tras su paso por San Luis de Quillota, de la segunda división del fútbol chileno, y suma una extensa trayectoria en el ascenso argentino, donde vistió las camisetas de Central Norte, Chacarita, Patronato, Deportivo Madryn, Atlético Rafaela y Villa Dálmine.

Enríquez reconoció que los futbolistas eran seguidos desde hace tiempo por el cuerpo técnico. "Luciano (Gutiérrez) venía con continuidad en Atenas, veníamos hace 20 días charlando con él. Viene trabajando muy bien. A Cristian Gonzáles siempre que estuvimos en otra categoría lo seguimos, es un jugador importante y muy querido por nosotros", dijo a Siempre al 10.

Fabian Enriquez DT de Cipolletti (8) Claudio Espinoza

El entrenador también destacó la predisposición del defensor para regresar al fútbol argentino y apostar por un equipo que busca pelear arriba. "Estaba en Chile y se dio esta oportunidad desde que empezamos a conversar, le gustó la idea de venir a sumar, a pelear algo interesante e importante con nosotros. Eso también nos llena de satisfacción, que el jugador quiere venir y pelearla para estar en otra categoría", aseguró.

En el caso de Vella, Enríquez conoce de primera mano lo que puede aportar dentro del campo y espera que esta segunda etapa sea todavía más importante que la primera. "A Leandro (Vella) lo conocí el año pasado, lo habíamos tenido. Quedó él un poco en deuda en algunas cuestiones y ojalá que tengamos de los tres su premio de poder darnos esa impronta que necesita el grupo, desde el juego, el orden, la intensidad y la disciplina", afirmó.

La intención del entrenador es clara, construir un equipo con protagonismo sin importar la condición de local o visitante. "Cipolletti tiene que tener el protagonismo al ciento por ciento de local y visitante, y eso es lo que buscamos en los refuerzos que hemos traído. Estamos contentos", afirmó.

El último cupo apunta al gol

Con tres de las cuatro incorporaciones definidas, ahora todos los esfuerzos están puestos en cerrar la llegada de un centrodelantero, el puesto que el cuerpo técnico considera prioritario para completar el plantel.

Enríquez reconoció que el mercado no ofrece demasiadas alternativas y que los futbolistas con mejores rendimientos ya dieron el salto a otras categorías o emigraron al exterior. "El que tuvo una buena temporada el año pasado está en B Nacional o afuera entonces siempre es complicado. Hemos hecho el scouting muy justo y hemos tenido conversaciones con dos centro delanteros, estamos a la espera de poder cerrar con alguno de los dos", explicó.

Las negociaciones continúan y la dirigencia trabaja para concretar la última incorporación. "Está trabajando la comisión directiva con ellos y dependerá de ellos. Yo siempre hablo con los jugadores, contándole lo que es el club, la idiosincrasia y lo que necesitamos de ellos”, mencionó.

Con tres refuerzos confirmados y el cuarto muy cerca de cerrarse, Cipolletti busca darle un salto de calidad al plantel para afrontar la etapa más exigente de la temporada. Al menos dos refuerzos estarán disponibles desde lo burocrático para el enfrentamiento ante Argentino de Monte Maíz, el próximo domingo.

Gutiérrez y Vella tienen luz verde, pero González tendrá que esperar al menos una fecha más. Esta situación se dio con Yago Piro la temporada pasada, el defensor tuvo que esperar unos días más para saltar al campo de juego debido a la habilitación.