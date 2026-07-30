Marabunta hace historia en el rugby femenino y ahora va por el sueño nacional

La Hormiga se coronó el fin de semana en Neuquén y ya piensa en el torneo que se disputará en Trelew.

El resultado del último partido quedó en un segundo plano para Marabunta . La derrota por 14 a 12 frente a Patagonia no alcanzó para borrar una campaña inolvidable . El equipo de rugby femenino llegó a la última fecha con el trabajo hecho y terminó coronándose campeón del Torneo Oficial del Alto Valle, donde ganó cinco jornadas y se consolidó como el equipo más regular del certamen.

La alegría fue doble para el club cipoleño, ya que las juveniles también levantaron el trofeo luego de una campaña perfecta : ganaron las tres fechas oficiales y cerraron el campeonato con una contundente victoria por 28 a 0 sobre Neuquén.

Con esos resultados, ambas categorías viajarán como números uno al Regional , que se disputará el 8 y 9 de agosto en Trelew , donde buscarán seguir escribiendo la historia del rugby femenino de la institución.

Un campeonato que refleja el crecimiento del rugby femenino

Más allá del título, el torneo marcó un paso adelante para la disciplina. Después de varios años compitiendo en Seven y posteriormente en Ten, esta temporada se disputó bajo la modalidad de rugby de 12 jugadoras, una transición que representa un crecimiento deportivo para todos los equipos de la región y exige una preparación mucho más completa en aspectos tácticos, físicos y de formación.

"Es una modalidad nueva para todas. Antes eran partidos amistosos donde nos uníamos y nos mezclábamos con los otros tres equipos para poder disputar un buen partido", comentó a LM Cipolletti la capitana Pía Perea.

Con el correr de las fechas, Marabunta fue encontrando su mejor versión. "Como equipo estamos muy contentas. Obtuvimos buenos resultados, muchos partidos ganados. Todos los equipos entrenan para ganar y cada partido se hacía más duro, pero nos motivaba a entrenar el doble para no quedarnos estancadas", sostuvo.

Ese crecimiento también se refleja positivamente puertas adentro del club de cara al futuro. "También estamos felices porque día a día estamos sumando más jugadoras al plantel. Tenemos casi un plantel de 20 chicas y eso genera que haya más competencia en la zona y una competencia interna", aseguró.

Un objetivo cumplido con otro más grande por delante

Las Hormigas sabían que el verdadero premio no era solamente el campeonato. El Torneo Oficial entregaba la clasificación al Regional Patagónico, objetivo central para la institución desde la pretemporada. "Estábamos con ganas de que termine el torneo porque estamos próximas a jugar un Regional, que es gracias a este Torneo Oficial que nos dio la plaza para poder jugarlo. Fuera el resultado que sea con Patagonia, nos dejaba en los primeros lugares para jugarlo", explicó Pía.

El próximo desafío ya tiene fecha y lugar. "Se juega en Trelew. Descansamos dos semanitas y ya nos subimos al colectivo para viajar y jugar", adelantó.

"Nos propusimos objetivos y los sostuvimos durante todo el año"

Para Daniza Gutiérrez, la otra capitana del equipo, el título es el resultado de muchos meses de trabajo. "Estamos muy emocionadas. Este año ha sido de un esfuerzo enorme. Nos propusimos objetivos desde el principio del año y la verdad que los hemos sostenido bastante bien. Siempre se tienen altibajos dentro de un equipo, pero la verdad que lo hemos mantenido muy bien", explicó.

La incorporación del rugby de 12 también obligó a modificar la preparación semanal. "Nos hemos puesto las pilas entrenando todo lo físico, táctico, aprendiendo un montón. Este año, al jugar de 12, al scrum hay que tenerle mucho respeto. Entrenamos mucho el scrum, el line, las backs, así que con todo el esfuerzo que le hemos puesto durante el año estamos muy convencidas de que podemos demostrar todo esto que hemos entrenado", detalló sobre la preparación.

El sueño del Nacional de Clubes

Marabunta ya conoce lo que significa disputar un Regional, pero esta vez van por el premio mayor. "Ya hemos tenido la oportunidad de clasificar a otros Regionales. Este año la clasificación a lo más alto es entrar al Nacional de Clubes, torneo donde están los dos mejores equipos del país", mencionó Daniza.

El objetivo está perfectamente identificado y viajarán a Trelew en busca de pelear el torneo y sacar el pasaje al Nacional. "La clasificación se da quedando primeras dentro del Regional, así que vamos con muchas ganas de ir a pelear ese lugar", aseguró.

Aunque saben que el desafío será enorme, la ilusión está intacta. "Todos los clubes, de todas las regiones, quieren llegar ahí y se entrenan durante todo el año para poder hacerlo. Así como los demás equipos, nosotras también estamos convencidas de que podemos clasificar", sostuvo.

Con un plantel cada vez más numeroso, una estructura que sigue creciendo y un título que confirma el gran presente del rugby femenino de Marabunta, las Hormigas volverán a subirse al colectivo rumbo a Trelew con una nueva ilusión como bandera. El campeonato del Alto Valle se quedó en Cipolletti. Ahora, el sueño apunta mucho más arriba: meterse entre los mejores equipos del país.