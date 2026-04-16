Cipolletti sumará una nueva escuela técnica orientada en programación

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Rodrigo Buteler firmaron el contrato para la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica en el Distrito Vecinal Noreste.

El nuevo Centro de Educación Técnica (CET) estará en el Distrito Vecinal Noreste. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti anunciaron la construcción de un nuevo Centro de Educación Técnica (CET) en el Distrito Vecinal Noreste , con orientación en programación. La iniciativa será financiada con fondos del Bono VMOS para ampliar la oferta educativa y preparar a los jóvenes para la demanda de empleos de la nueva etapa productiva de la provincia.

El proyecto contempla una inversión superior a los 5.100 millones de pesos con fondos del Bono VMOS , a partir del acuerdo logrado con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur .

“Cipolletti está marchando con rumbo. La Provincia va a hacer dos obras muy importantes y una de ellas es el nuevo CET, porque cada vez más chicos y chicas deciden estudiar en las escuelas técnicas de Río Negro”, explicó Weretilneck.

Cada vez más jóvenes eligen estudiar en la escuela técnica

La iniciativa apunta a ampliar la oferta educativa y acompañar el desarrollo productivo ante las nuevas demandas laborales de la Provincia de Río Negro.

weretilneck El Gobernador Alberto Weretilneck expresó que cada vez más jóvenes eligen la escuela técnica para su formación.

“Estamos creando una cuarta escuela técnica que tendrá un edificio absolutamente nuevo en el Distrito Vecinal Noreste, que es donde hoy tenemos la mayor cantidad de jóvenes que quieren estudiar en una escuela técnica”, agregó el gobernador.

Por su parte, el jefe comunal señaló que la iniciativa responde a un proyecto de desarrollo conjunto entre provincia y municipio. “Un proyecto de ciudad que está en el marco de un proyecto de provincia y por eso tomamos algunas decisiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las y los vecinos”, indicó el intendente Buteler.

rodrigo buteler Se trata de una obra financiada por el bono VMOS.

El nuevo CET contará con nueve aulas y un SUM

El futuro CET contará con nueve aulas comunes, espacios de gobierno y un aula laboratorio. Además, se planifica la construcción de once aulas destinadas a la formación en robótica, programación, redes, desarrollo web, aplicaciones, hardware y sistemas.

La construcción también contempla un SUM con comedor, cocina, despensa y dependencias complementarias. En el exterior se construirá un sector con equipamiento deportivo para prácticas al aire libre, que también podrá ser utilizado por la comunidad.