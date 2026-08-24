Perlenses presentarán un amparo judicial para tener agua potable

Un grupo de perlenses se trasladará a Cipolletti este jueves 27 para presentar en la Justicia un recurso de amparo para exigir el servicio de agua potable.

Un grupo de perlenses, nucleados en la Asamblea por Las Perlas , se trasladará este jueves 27 a Cipolletti para presentar en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo un recurso de amparo para que su comunidad cuente con una red de agua potable. En la actualidad, Las Perlas no dispone de este servicio básico.

Los vecinos decidieron avanzar en su reclamo y dar ya un paso decisivo ante la Justicia durante una reunión concretada el sábado pasado, en la que se terminaron de evacuar dudas e interrogantes y se procedió a efectuar un recuento del respaldo con que se dispone para la iniciativa.

Son en total más de 2.500 firmas de pobladores de Las Perlas que se pudieron conseguir para acompañar el recurso de amparo, que será así muy representativo de la comunidad.

Con frecuencia, la precaria red de agua no potable de Las Perlas, la única que hay, se rompe, inunda calles y deja sin abastecimiento a la población. Los perlenses concurrirán este jueves 27, en Cipolletti, a la Justicia para presentar un amparo en demanda de agua potable.

Los perlenses han tenido el asesoramiento legal del abogado Mauro Istueta y están esperanzados en que su reclamo de un servicio tan básico como el del agua potable, del que carecen hoy y desde siempre, se convierta en un mandato para que las autoridades provinciales y municipales dispongan lo que haya que disponer, en planificación y en inversiones, con el fin de cumplir lo demandado.

La casi totalidad de los barrios de Las Perlas se abastecen de agua captada directamente del río Limay o de perforaciones de las napas profundas, desde donde se extrae el agua mediante el uso de bombas.

El suministro de agua en algunos sectores poblacionales no reúne las condiciones en materia de sanidad necesarios para ningún tipo de uso doméstico y menos para el consumo humano porque el líquido está contaminado con bacterias coliformes y con metales potencialmente peligrosos para la salud.

Agua con mangueras en barrios perlenses

Solo dos barrios reciben provisiones de agua potable pero en cantidades muy acotadas. Se trata de las barriadas NyC y Río Sol, a los que no llega la red de mangueras, sí, mangueras, con pocos caños, que abastece a los demás barrios perlenses. En consecuencia, la dupla barrial debe ser abastecida con un camión cisterna, que trae agua potable del EPAS de Neuquén.

En general, los vecinos perlenses no utilizan el agua de la red de mangueras para beber, salvo que puedan filtrarla y hervirla. Por ello, se ven en la obligación de gastar en la adquisición de agua envasada, lo que resulta muy oneroso, o se tienen que desplazar hasta una fuente de provisión del EPAS, al otro lado del río Limay, cruzando el puente.

La Asamblea por Las Perlas convocó a los vecinos a acompañar la presentación del recurso de amparo este jueves, a las 9.30, en Cipolletti. En concreto, en la sede de la Cámara de Apelaciones, en Yrigoyen 387.

Reparación por los propios vecinos

Una muestra de la necesidad de contar con una planta potabilizadora y una red de distribución de aguas quedó en evidencia recientemente a raíz del taponamiento de las mangueras que pasan por debajo de la Avenida del Trabajador. La obstrucción hizo que el agua no pudiera circular y, a la altura de calle Lembeye, empezó a fluir, acumulándose y formando , cuesta abajo, una laguna en la mencionada Avenida del Trabajador.

Algunos vecinos dieron con la fuente del problema y procedieron a destapar las mangueras que se habían obturado, concretando una reparación provisoria, a la espera de que el personal de la Delegación Municipal tome cartas en el asunto y procure una solución más permanente.