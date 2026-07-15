El Centro Integral de la Tercera Edad de Las Perlas cumplió 20 años pero no pudo celebrarlo

Cumplió 20 años el Centro Integral de la Tercera Edad (CITE) Limay, de Las Perlas, pero no pudo festejarlo. La falta de personal y recursos lo impidieron.

El Centro Integral de la Tercera Edad "Limay" de Las Perlas cumplió este martes 14 de julio 20 años de existencia y los celebrará, en cuanto pueda hacerlo, tras el receso invernal. El CITE goza de gran reconocimiento en la comunidad perlense, pero en este aniversario no pudo celebrar por el receso de invierno y la falta de personal.

El CITE Limay fue creado en 2006 y ocupa las instalaciones ubicadas en calle bulevar La Balsa, manzana 115, parcela 13. Funciona de lunes a viernes, en horario de 8 a 15. Es un centro de día, cuya actividad depende del Municipio cipoleño.

Habitualmente concurren a la entidad entre 20 y 24 adultos mayores , a quienes se brinda la contención necesaria, junto con un reconfortante desayuno y un siempre bienvenido almuerzo.

El CITE Limay, de Las Perlas, cumplió 20 años de existencia este martes. Sin embargo, sus empleadas y los adultos mayores que asisten a la institución no pudieron festejar el aniversario. En otros años, sí hubo celebración, como lo muestra la imagen.

En el actual receso invernal, que empezó este lunes y se extenderá hasta el viernes 31 del mes, solo seguirá trabajando la cocina, para elaborar comidas y enviarlas como viandas a los mayores que asisten a la institución.

Además del motivo del receso, en el CITE han postergado la celebración del 20° aniversario por no contarse desde hace un tiempo con la cantidad de personal necesario y en espera de disponer de mayores recursos.

Este martes, en su sitio en la red social facebook, la entidad dio a conocer el siguiente texto: "Hoy es un día de sentimientos encontrados. Llegamos a un nuevo aniversario de nuestro querido CITE Limay y aunque esta vez la realidad nos obligó a poner una pausa, y la falta de personal nos impidió encontrarnos en esa gran fiesta de abrazos, música y risa que tanto nos gusta, el corazón de este espacio sigue latiendo con la misma fuerza de siempre".

El motor en un momento difícil

Continuó el posteo, resaltando que "a veces el camino se pone difícil y nos faltan manos, pero lo que nunca nos falta es el motor que nos hace seguir adelante: ustedes, nuestros queridos adultos mayores. Queremos aprovechar este día para decirles gracias. Gracias por su paciencia infinita, por la calidez de sus miradas, por enseñarnos el verdadero significado de la resiliencia y por llenar cada rincón de CITE Limay con su sabiduría y su alegría".

Siempre refiriéndose a los adultos mayores, en el texto se enfatizó que "su sola presencia justifica cada esfuerzo y nos da el impulso para seguir luchando por el espacio que se merecen".

"También queremos agradecer profundamente a cada persona que, contra viento y marea, sigue poniendo el hombro día a día para sostener este lugar con tanto amor. El festejo físico queda pendiente, pero el abrazo apretado y el brindis por la vida nos lo damos hoy en el corazón. ¡Feliz cumpleaños, CITE Limay! Y gracias, de todo corazón, por ser nuestra gran familia".

Falta personal en Las Perlas

En la actualidad, la reconocida institución de Las Perlas cuenta con un plantel laboral más acotado que en otros tiempos. Junto con la coordinadora, Sofía Mori, el personal lo componen dos cuidadoras, una cocinera y una ayudante. En total, cinco empleadas. El número más indicado, y que se tuvo siempre en el pasado, fue de ocho. Hoy hacen falta una cuidadora más, una secretaria y una trabajadora para tareas de mantenimiento.

"Somos muy poquitas", expresó Mori, al ser consultada sobre el aniversario y la ausencia del festejo que se esperaba, más en oportunidad de cumplirse 20 años de existencia de la repartición. En tren de graficar la situación actual, indicó que, por ejemplo, hay una empleada que "tiene que salir a buscar a los adultos mayores para su traslado" al CITE, con lo que el plantel se ve exigido y resulta "casi insuficiente". Lo principal: "siempre funcionó un equipo de ocho personas".

"Estamos en una situación muy límite, pero ojalá" se pueda celebrar tras el actual receso de invierno, manifestó.

Un momento muy particular

"Lo hemos postergado el festejo porque, justamente, estamos en un momento muy particular", precisó y destacó que "por ahí nos llegan los recursos necesarios, el personal necesario" y se puede concretar la celebración. "Estamos complicados y, hasta tanto se resuelva esta situación, no podemos llevar adelante un festejo grande. Todos los años festejamos", puntualizó.

"En cuanto en cuanto tengamos el personal necesario, celebraremos, nosotros ya casi todo lo tenemos preparado. En cuanto lleguen los recursos, se irá a llevar adelante el festejo", insistió.

Por sobre las contrariedades del presente, que se espera que sean pasajeras, la existencia y la actividad del CITE Limay es fuente de un orgullo permanente. "La verdad que estamos muy contentos con el lugar que tenemos y que se ha creado". subrayó Mori, quien, así las cosas, enfatizó que "lo único que cuentan para nosotros son los adultos mayores".

Alimento y mucha contención

Precisó que las personas de la tercera edad que concurren a la institución "generalmente lo hacen por dos motivos, porque les hace falta el alimento diario y porque les hace falta, necesitan mucho la contención". O sea, atención, cuidado, empatía y mucho sentimiento y calor humano.

"Pensamos que es algo temporario lo que estamos pasando y tenemos el sueño de que esto va a pasar. Porque vamos a seguir y nunca vamos a bajar los brazos. El CITE es un lugar sumamente importante para Las Perlas y para los adultos mayores", aseveró.

La institución "es lo único que tienen los adultos mayores acá en Las Perlas, no hay otra asistencia para con ellos. Entonces, es sumamente importante que esto funcione, que siga funcionando. Y, por supuesto, es importante para nosotros como trabajadoras e integrantes de Balsa Las Perlas, ya que somos perlenses la mayoría de las que trabajamos, somos nacidas y criadas acá", concluyó.

Vale acotar que, según algunas referencias, el CITE habría sido creado en 2005 y no en 2006. Sin embargo, Mori aclaró que ella misma se había encontrado, alguna vez, con tal duda, pero revisando documentos confirmó el 2006 como año fundacional.