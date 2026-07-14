Histórico avance para el Hospital: llegaron desde Alemania nuevas incubadoras clave para la atención médica

El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti puso en funcionamiento las nuevas incubadoras traídas desde Alemania. Este equipamiento es clave para la atención de los recién nacidos que requieren cuidados especiales.

Incubadoras de última generación ya están en Cipolletti y mejoran la atención neonatal. Foto: Gentileza.

La cooperadora del Hospital local anunció con gran entusiasmo la incorporación de nuevas herramientas de trabajo. Mediante sus redes sociales expresaron: " pusimos en marcha las nuevas incubadoras recién llegadas desde Alemania. Equipamiento de gran importancia para nuestro querido hospital", destacaron desde la entidad.

La adquisición se enmarca en el proyecto "Legado de Vida" , impulsado a partir de la donación realizada por Leticia Restuccia . Ese aporte solidario permitió incorporar tecnología de alta complejidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta del área de Neonatología del hospital cipoleño.

Con la puesta en marcha de este nuevo equipamiento, el servicio de Neonatología suma herramientas de última generación para brindar una atención más segura y eficiente a los bebés que nacen con necesidades de cuidados especiales.

Este avance, se suma al aporte realizado el mes pasado por parte de la Cooperadora al área de pediatría y neonatología donde entregaron un humidificador de burbujas y oxígeno.

Cipolletti, eje clave en la red de derivación

Cipolletti, junto a otras ciudades como Viedma, General Roca y Bariloche, forma parte de una red de hospitales que funcionan como nodos de derivación en el territorio rionegrino. En ese esquema, el hospital local cumple un papel central debido a su ubicación estratégica y a la complejidad de sus servicios.

Con la llegada de estas incubadoras, las ambulancias de alta complejidad que operan en la ciudad quedarán completamente equipadas para realizar traslados neonatales críticos sin necesidad de derivaciones intermedias, reduciendo tiempos y riesgos en situaciones donde cada minuto es determinante.