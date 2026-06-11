Vacunación antigripal en Río Negro: Cipolletti entre las ciudades de mayor cobertura

La campaña antigripal superó el 70% en Río Negro y avanza en Cipolletti, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo que aún no se vacunaron.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias , la campaña de vacunación antigripal en Río Negro muestra un avance sostenido, aunque con alertas en sectores clave. Según el último informe del Ministerio de Salud provincial, ya se aplicaron 95.423 dosis en todo el territorio, lo que representa un 72,34% de utilización sobre el total de vacunas recibidas.

El dato refleja un ritmo constante en la implementación del operativo sanitario, pero al mismo tiempo enciende una señal de advertencia: aún quedan grupos prioritarios que no completaron sus esquemas, especialmente embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo.

Dentro del mapa provincial, Cipolletti se posiciona como una de las localidades con mayor volumen de vacunación. El Área Programa local ya registra 11.552 dosis aplicadas, ubicándose entre las cuatro jurisdicciones con mejores números, detrás de General Roca, Bariloche y Viedma.

Este desempeño se explica por la descentralización del operativo, que permite acceder a la vacuna en hospitales y centros de salud distribuidos en distintos barrios de la ciudad. La estrategia busca facilitar el acceso y evitar que la distancia o la demanda hospitalaria se conviertan en una barrera.

Sin embargo, desde el sistema sanitario advierten que el número total no garantiza cobertura plena en todos los grupos, por lo que insisten en sostener y reforzar la campaña en las próximas semanas.

vacunación Las vacunas antigripales se aplican de forma gratuitas a embarradas, personas mayores de 65 años y quienes tenga alguna enfermedad de riesgo.

Cobertura alta en adultos mayores y personal de salud

Uno de los puntos destacados del informe es la alta adhesión de los sectores más expuestos. El personal de salud, tanto público como privado, alcanzó una cobertura del 99,5%, con más de 10 mil dosis aplicadas.

En paralelo, los mayores de 65 años encabezan la estadística en términos nominales, con 39.325 vacunas registradas en toda la provincia. Este grupo no requiere indicación médica y representa uno de los principales focos de la campaña por su vulnerabilidad ante complicaciones graves.

También se registraron 35.681 aplicaciones en personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, quienes deben acreditar patologías preexistentes para acceder a la vacuna.

Vacunación cipo recorrida Los equipos de vacunación llevan adelante estrategias para ampliar la cobertura a toda la población. Alejo Maimo

Preocupación por embarazadas y niños

A pesar del avance general, el Ministerio de Salud puso el foco en dos segmentos donde la cobertura aún es insuficiente.

En el caso de las personas embarazadas, se aplicaron 3.162 dosis, lo que equivale a un 69,7% de la cobertura esperada. Las autoridades remarcan que la vacuna es obligatoria en cada gestación y puede administrarse en cualquier trimestre, ya que protege tanto a la madre como al recién nacido.

La situación es más crítica en niños y niñas de entre 6 y 24 meses. Si bien se aplicaron 5.212 primeras dosis (56,3% de cobertura), solo 1.629 completaron el esquema con la segunda dosis, alcanzando apenas un 17,6%.

Este dato resulta clave, ya que sin el esquema completo no se logra la inmunidad necesaria frente al virus de la influenza. Por ello, se insiste en que las familias concurran a los vacunatorios para completar el calendario.

Un llamado urgente antes del pico invernal

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron que el objetivo central de la campaña es reducir internaciones, complicaciones graves y muertes asociadas a la gripe, especialmente en la población más vulnerable.

En este sentido, el avance del invierno y la mayor circulación del virus obligan a reforzar el mensaje preventivo. La vacunación continúa siendo gratuita en todos los hospitales y en más de 190 centros de salud de Río Negro.